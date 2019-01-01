Узнайте, стоит ли заменять одни виды сахара другими.

Читай также: Как ускорить метаболизм с утра

Все больше людей стараются уменьшить потребление сахара и заменить его медом, патокой, фруктозой, коричневым сахаром, кленовым сиропом.В МОЗ рассказали, действительно ли они абсолютно полезны?

Почему следует учитывать количество углеводов

Выбирая пищу, прежде всего важно учитывать не тип углеводов, а их количество. Ведь как бы мы не убегали от глюкозы, именно в нее рано или поздно превращаются все углеводы, которые мы потребляем. Так устроен наш организм. Глюкоза - главная энергетическая валюта, которой обмениваются между собой печень, мозг и клетки иммунной системы. Это много продуктов: и картофель, и макароны, и сахар, мед и фруктоза.

В пользу фруктозы часто можно услышать такой аргумент: она не вызывает резкого выброса инсулина. Это правда. Именно поэтому продукты с этим углеводом едят люди с диабетом. Но у остальных людей чрезмерное потребление фруктозы может вызвать вздутие и хронические заболевания, например, диабет.

Читай также: Какие витамины улучшают зрения

Кроме того, фруктозу в нашем организме может переваривать только печень. Если же этого сахара много - печень превращает его в жир.



Какой тип сахара полезнее? depositphotos.com

Что не так с заменителем сахара

Агавовый сироп содержит 85% фруктозы - больше, чем обычный сахар. Конечно, он кажется нам слаще сахара, но потребляя его, с большей вероятностью можно набрать лишний вес или приобрести проблем со здоровьем.

Читай также: Диетолог рассказала, как избавиться от пищевых предрассудков

Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тросниковим. Хотя на самом деле он не натуральный сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а в тростникового - примеси. Тросниковий сахар может показаться менее сладким, но в чай ​​его добавляют, пока не станет сладко, правда?

Мед не лучше, чем другие источники простых углеводов. Он так полюбился и надежно закрепился на наших кухнях, поскольку длительное время просто не было альтернатив. Мед дает быстрый заряд энергии истощенной человеку. И действительно исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай ​​с сахаром.

Сладкие газированные напитки содержат мальтдекстрозу - сахар, полученный из крахмала. Он дешевый и вредный - как и все простые сахара, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. Систематическое потребление сладких напитков увеличивает риски ожирения или диабета

Читай также: Какие витамины нужны после 30

Но время, когда быстрые углеводы спасали, почти прошел. На фоне переедания они не исцеляют, скорее - наоборот. В то же время, быстрые углеводы могут пригодиться, если вы истощены марафоном, сильными физическими нагрузками или голодом.



Какой тип сахара полезнее? depositphotos.com

Что делать, если даже мед и коричневый сахар не так уж полезные.

Приучайте себя к несладким вкусам

Читай также: Продукты, в которых содержится много цинка

Откажитесь от сладкого чая и кофе, не подслащивает ничем блины и овсянку. Лучше добавьте к ним немного ягод или несколько кусочков банана. Клетчатка уменьшает гликемический индекс блюда, хотя гликемическая нагрузка не меняется. Так вы не наберете лишнего веса, а еще сэкономите кучу денег на лечении зубов.

Достойная альтернатива сахара, меда и сиропов - фрукты

Конечно, они содержат много фруктозы, но еще и - витамины, актиоксиданты и клетчатку и много воды. Есть фрукты на десерт - хорошая идея. Ведь они содержат еще и волокна, которые лучше насыщают организм и помогают оставаться сытыми в течение дня.

Если же фруктов мало, и хочется чего-то сладкого, выбирайте черный шоколад или орехи. Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​​