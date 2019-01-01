Узнайте, что можно сделать для того, чтобы разогнать свой метаболизм прямо с утра.

Читай также: Как правильно питаться, если работаешь ночью

От скорости метаболизма зависит быстрота выработки и потребления энергии, в том числе, получаемой из пищи. Если хотите сжигать больше калорий в течения дня, то следует знать несколько правил.

Пейте воду после пробуждения

Исследование, проведенное немецкими учеными, установило, что стакан воды сразу после пробуждения утром может ускорить метаболизм на 30%.. Сохранение гидратации важно для поддержания общего состояния здоровья, поскольку оно помогает организму выводить токсины и сохраняет кожу увлажненной.

Завтрак, богатый клетчаткой и белком

В нашем ежедневном рационе, но особенно во время завтрака, мы должны избегать рафинированных углеводов, таких как белая мука и сладкие напитки (включая фруктовые соки), и делать ставку на продукты, богатые белком и клетчаткой, такие как яйца, овсянка или свежие фрукты. Это не только помогает поддерживать стабильный уровень инсулина, но и помогает нам чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени.



Как ускорить метаболизм с утра pinterest.com

Утренняя тренировка

Читай также: Продукты с отрицательной калорийностью: правда или вымысел?

Утренние тренировки – это заряд бодрости на весь день. Также такая физическая нагрузка ускоряет метаболизм. Не обязательно делать кардио на 45 минут. Можно сделать обычную зарядку или даже регулярное выполнение планки даст результат.

Никогда не пропускайте завтрак

Забудьте о мысли, что если вы пропустите прием пищи, вы сэкономите калории. Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Гарвардского университета, показало, что пропуск завтрака, даже один раз в неделю, может увеличить риск развития диабета 2 типа на 20%.

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни.

​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​