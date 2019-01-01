Как ускорить метаболизм с утра
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От скорости метаболизма зависит быстрота выработки и потребления энергии, в том числе, получаемой из пищи. Если хотите сжигать больше калорий в течения дня, то следует знать несколько правил.
- Пейте воду после пробуждения
Исследование, проведенное немецкими учеными, установило, что стакан воды сразу после пробуждения утром может ускорить метаболизм на 30%.. Сохранение гидратации важно для поддержания общего состояния здоровья, поскольку оно помогает организму выводить токсины и сохраняет кожу увлажненной.
- Завтрак, богатый клетчаткой и белком
В нашем ежедневном рационе, но особенно во время завтрака, мы должны избегать рафинированных углеводов, таких как белая мука и сладкие напитки (включая фруктовые соки), и делать ставку на продукты, богатые белком и клетчаткой, такие как яйца, овсянка или свежие фрукты. Это не только помогает поддерживать стабильный уровень инсулина, но и помогает нам чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени.
- Утренняя тренировка
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Утренние тренировки – это заряд бодрости на весь день. Также такая физическая нагрузка ускоряет метаболизм. Не обязательно делать кардио на 45 минут. Можно сделать обычную зарядку или даже регулярное выполнение планки даст результат.
- Никогда не пропускайте завтрак
Забудьте о мысли, что если вы пропустите прием пищи, вы сэкономите калории. Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Гарвардского университета, показало, что пропуск завтрака, даже один раз в неделю, может увеличить риск развития диабета 2 типа на 20%.
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