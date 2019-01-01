Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как ускорить метаболизм с утра

Комментариев: 0
Узнайте, что можно сделать для того, чтобы разогнать свой метаболизм прямо с утра.
Как ускорить метаболизм с утра
Как ускорить метаболизм с утра
pinterest.com

Читай также: Как правильно питаться, если работаешь ночью

От скорости метаболизма зависит быстрота выработки и потребления энергии, в том числе, получаемой из пищи. Если хотите сжигать больше калорий в течения дня, то следует знать несколько правил.

  • Пейте воду после пробуждения

Исследование, проведенное немецкими учеными, установило, что стакан воды сразу после пробуждения утром может ускорить метаболизм на 30%.. Сохранение гидратации важно для поддержания общего состояния здоровья, поскольку оно помогает организму выводить токсины и сохраняет кожу увлажненной.

  • Завтрак, богатый клетчаткой и белком

В нашем ежедневном рационе, но особенно во время завтрака, мы должны избегать рафинированных углеводов, таких как белая мука и сладкие напитки (включая фруктовые соки), и делать ставку на продукты, богатые белком и клетчаткой, такие как яйца, овсянка или свежие фрукты. Это не только помогает поддерживать стабильный уровень инсулина, но и помогает нам чувствовать себя сытым в течение более длительного периода времени.

Как ускорить метаболизм с утра
Как ускорить метаболизм с утра
pinterest.com

  • Утренняя тренировка

Читай также: Продукты с отрицательной калорийностью: правда или вымысел?

Утренние тренировки – это заряд бодрости на весь день. Также такая физическая нагрузка ускоряет метаболизм. Не обязательно делать кардио на 45 минут. Можно сделать обычную зарядку или даже регулярное выполнение планки даст результат.

  • Никогда не пропускайте завтрак

Забудьте о мысли, что если вы пропустите прием пищи, вы сэкономите калории. Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Гарвардского университета, показало, что пропуск завтрака, даже один раз в неделю, может увеличить риск развития диабета 2 типа на 20%.

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: метаболизм, обмен веществ, утро, похудение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь