Узнайте правду о дисбактериозе.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, почему дисбактериоз не лечится.

Педиатр отметил, формулировки “лечение дисбактериоза“ и “диагноз дисбактериоза“ — принципиально ошибочны. Ибо, еще раз фиксирую внимание: нет, не существует такой болезни — дисбактериоз. Нарушение состава и свойств микрофлоры — микробиологическое понятие, которое легко подтвердить результатами анализов. Дисбактериоз — всего лишь одно из проявлений множества болезней, а коррекция свойств микрофлоры — одно из направлений псевдолечения. Именно псевдолечения, ибо применяемые методы исследования (анализ кала на дисбактериоз) не дают объективной информации о состоянии микрофлоры.

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Тем не менее, сплошь и рядом дисбактериоз является мифическим диагнозом, на который очень легко списать огромное число самых разнообразных болезней, жалоб и симптомов.

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Атопический дерматит, срыгивания, любые (!) нарушения частоты стула, запаха, цвета и консистенции кала, боли в животе, проблемы с прибавкой веса, нарушения аппетита, запах изо рта, частые ОРЗ, непереносимость отдельных продуктов питания, болезни зубов и еще десятки проблем не находят решения именно потому, что главным “виновником“ объявляется дисбактериоз, а лечение оного — единственно возможным вариантом спасения.



Доктор Комаровский объяснил, почему невозможно вылечить дисбактериоз depositphotos.com

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В результате основные причины развития конкретной болезни не устраняются, а вся помощь больному превращается в бег по кругу между аптекой и бактериологической лабораторией. Ибо анализ на дисбактериоз, в котором было бы написано “норма“, — удивительная редкость: бактерий много, и хоть какая-то да выйдет за строгие рамки, отведенные ей отечественной медицинской наукой.⠀

При атопическом дерматите следует, например, не допускать перегрева (ибо потливость усиливает симптомы болезни), прекратить эксперименты с едой и контакты с бытовой химией. Но это не лечение. Ибо исключить шоколад, поставить фильтр на воду, проветрить комнату и расстаться с покрашенным неизвестно каким красителем зеленым плюшевым слоном — это, повторяю, не лечение. А вот сдать анализ на дисбактериоз, обнаружить в нем избыток какой-нибудь клебсиеллы или недостаток лактобацилл, объявить указанных микробов виновниками аллергии и активно поедать лекарства — это по-нашему, это якобы лечение.



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