Эти привычки очень коварны, тем более, что кажутся на первый взгляд такими невинными.

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В мире ежедневно растет количество людей, которые заболевают диабетом второго типа. Часто причиной развития диабета являются невинные привычки. Ivona расскажет, на какие привычки стоит обратить внимание.

Отсутствие кисломолочных продуктов в рационе

Чем меньше в вашем кишечнике полезных бактерий, тем выше риск диабета. Полезные бактерии необходимы для здорового пищеварения — в противном случае может развиться воспалительный процесс, который в свою очередь способен привести к резистентности к инсулину.

Неправильное питание

Потребление продуктов, богатых углеводами и жирами, вызывает изменения уровня глюкозы и выработки инсулина.



Привычки, из-за которых развивается диабет depositphotos.com

Курение

По данным Американской диабетической ассоциации, курение вызывает повышение уровня сахара в крови и, как следствие, может быть причиной преддиабет.

Малоподвижный образ жизни

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Отсутствие физических упражнений или физической активности помогает накапливать больше жира, что может привести к ожирению. А также отсутствие физической активности приводит к замедлению метаболизма глюкозы.

Употребление алкоголя в большом количестве

Чрезмерное потребление алкоголя может привести к хроническому воспалению поджелудочной железы, что приводит к необратимым травмам и ухудшению его способности секретировать инсулин.



Привычки, из-за которых развивается диабет depositphotos.com

Мало сна

Подсчитано, что 70% людей с нарушениями сна, такими как апноэ, имеют повышенный риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Газированные напитки в большом количестве

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Согласно исследованию, опубликованному недавно в специализированном журнале “Диабетология“, регулярное употребление газировки может повысить вероятность развития диабета 2 типа до 22%, а также способствует ожирению и гипертонии.

Пропуск завтрака

Лишая себя утренней пищи, вы нарушаете баланс инсулина — и уровень сахара в крови растет.

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