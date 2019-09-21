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Доктор Комаровский рассказал, когда нельзя заниматься самолечением

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Узнайте, при каких симптомах и обстоятельствах нельзя заниматься самолечением.
Доктор Комаровский рассказал, когда нельзя заниматься самолечением
Доктор Комаровский рассказал, когда нельзя заниматься самолечением
depositphotos.com

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, когда нельзя заниматься самолечением.

Не нужно заниматься самолечением:

  • Когда некий симптом возник в первый раз в жизни.⠀
  • Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть: “Не чувствую палец“, “Не чувствую ногу“, что-то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует – не выделываемся, идем к врачу.⠀
  • Любые травмы, особенно связанные с головой.⠀
  • Любые проблемы со здоровьем при беременности.⠀

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О чем вы также должны знать: вполне возможно, что вы имеете опыт лечения насморка, и вы имеете опыт лечения поноса. Когда вы лечите одновременно две болезни, с которыми вы имеете опыт, то вы можете использовать лекарства и при одной, и при другой, а эти лекарства уже будут друг с другом несовместимы. Поэтому, если к вам пришли сразу две неприятности, давайте посоветуемся с доктором.
 

Ранее мы назвали источники витамина С.

 

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Теги: доктор Комаровский, самолечение, советы доктора Комаровского
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.09.2019, 11:16
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гость
Когда бабки есть в других случаях самолечись
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