Доктор Комаровский рассказал, когда нельзя заниматься самолечением

Узнайте, при каких симптомах и обстоятельствах нельзя заниматься самолечением.

Читай также: Продукты, в которых содержится много цинка

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, когда нельзя заниматься самолечением.

Не нужно заниматься самолечением:

Когда некий симптом возник в первый раз в жизни.⠀

Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть: “Не чувствую палец“, “Не чувствую ногу“, что-то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует – не выделываемся, идем к врачу.⠀

Любые травмы, особенно связанные с головой.⠀

Любые проблемы со здоровьем при беременности.⠀

Читай также: Привычки, из-за которых развивается диабет

О чем вы также должны знать: вполне возможно, что вы имеете опыт лечения насморка, и вы имеете опыт лечения поноса. Когда вы лечите одновременно две болезни, с которыми вы имеете опыт, то вы можете использовать лекарства и при одной, и при другой, а эти лекарства уже будут друг с другом несовместимы. Поэтому, если к вам пришли сразу две неприятности, давайте посоветуемся с доктором.



Ранее мы назвали источники витамина С.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.