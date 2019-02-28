8 “полезных” привычек, которые вредят вашему здоровью

Заботитесь о своем здоровье? Проверьте, нет ли среди ваших полезных привычек этих восьми опасных.

Не курить, не пить, считать калории, заниматься спортом и есть побольше овощей - существует много правил для соблюдения здорового образа жизни, которые давно уже стали прописными истинами. Но есть среди этих “полезных“ привычек и такие, которые могут нанести серьезный ущерб вашему здоровью. От каких привычек следует отказаться, расскажет Ivona.

1. Обезжиренные продукты

Жир - это плохо, потому что неизбежно ассоциируется с лишним весом. Это - ошибочное мнение, потому что нашему организму необходимы мононенасыщенные жиры для полноценного функционирования. Не стоит вовсе “обезжиривать“ свой рацион: откажитесь от майонеза в пользу йогуртовых заправок и оливкового масла, а также не забывайте о продуктах, насыщенных полезными жирами: авокадо, сыр, орехи и красная рыба.

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2. Солнцезащитный крем

Нет, не нужно загорать до хрустящей золотистой корочки. Наш организм нуждается в защите от солнечных лучей. Но, применяя крем, вы можете нанести своему здоровью едва ли не такой же сильный ущерб, как солнечные ожоги. Все дело в том, что в состав некоторых кремом с высоким уровнем SPF входит октиноксат - опасное вещество для человеческого организма. Читайте внимательно состав крема перед покупкой или выберите другое, более щадящее средство.

3. Чистые уши

Нет, правила личной гигиены никто не отменял, и содержать ушные раковины в чистоте не менее важно, чем чистить зубы или умываться. В человеческом организме все продумано до мелочей и сера скапливается в ушных каналах не просто так. Она служит естественным барьером, защитой ваших ушей от грязи, пыли и воды, которые могут туда попасть. Чистите уши не так активно и делайте это аккуратно, чтобы не повредить ватной палочкой слуховые проходы.

4. Без глютена

Отказываетесь от глютена ради стройной фигуры? Исследования, проведенные еще 2015 году, показали, что отказ от продуктов с глютеном никак не влияет на снижение веса. Не стоит отказываться от глютена, только если у вас нет целиакии и ваш организм не усваивает его.

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5. Сахарозаменители

Не существует абсолютно безопасной альтернативы сахару. В состав продуктов, на этикетках которых красуется “0 калорий“ или “без сахара“, входят различные сахарозаменители, которые повышают риск заболеваний ожирением, диабетом и даже некоторыми формами рака.

6. Без углеводов

Единственные углеводы, от которых можно и даже нужно отказаться - легкие, “пустые“ углеводы. В другом случае углеводы - жизненно необходимы нашему организму, ведь они обеспечивают выработку энергии. Включите в свой рацион овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

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7. Остыпаться на выходных

Если вы не высыпаетесь в течении недели, то вам не удастся наверстать упущенное даже если вы проваляетесь все выходные под одеялом. Усталость это не снимет, а такое резкое колебание может серьезно нарушить биоритмы вашего организма. Это вовсе не значит, что вам и в выходные дни нужно вставать в шесть утра, поваляться на пару часов дольше - вполне допустимо.

8. Спорт каждый день

Спорт очень полезен для здоровья и для здорового развития организма человеку необходимо движение и физическая активность. При этом ежедневные полноценные тренировки могут быть абсолютно бесполезны, организму необходим отдых. Оптимальная частота интенсивных занятий - три раза в неделю.

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