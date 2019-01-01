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Осторожно! Магнитная буря: Как избежать проблем со здоровьем

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Пик влияния магнитной бури придется на четверг, 28 февраля.

Осторожно! Магнитная буря: Как избежать проблем со здоровьем
Осторожно! Магнитная буря: Как избежать проблем со здоровьем
depositphotos.com

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Сегодня вечером, в среду 27 февраля, будем чувствовать влияние очередной магнитной бури. Пик ее придется на завтра, 28 февраля. В эти два дня метеочувствительные украинцы могут почувствовать недомогание и сильные головные боли

Также в этот период может резко повыситься риск инсультов и инфарктов. Кроме того, у многих людей могут наблюдаться скачки артериального давления и мигрени.

  • Как обезопасить себя от влияний магнитных бурь

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    Побольше бывать на воздухе. Даже в прохладную погоду старайтесь гулять около часа в день. 
  • Почаще проветривать помещение.
  • Занимайтесь спортом. Хорошую поддержку здоровью может оказать даже 10-15-минутная утренняя зарядка.
  • Хорошо высыпайтесь - ложитесь спать в тот же день, в который проснулись. 
  • Соблюдайте режим питания и сбалансируйте рацион - обязательно ешьте пищу, богатую витаминами и минералами.
  • В дни бурь избегайте малейших конфликтов. Заведомо проблемные вопросы перенесите на другой день.

Ранее мы писали, как приготовить фалафель из нута. 

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Теги: магнитная буря, здоровая диета
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Источник: Ivona.bigmir.net

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