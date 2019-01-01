Головные боли входят в число самых распространенных расстройств нервной системы.

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При головных болях рука сразу тянется за обезболивающей таблеткой. Не стоит особо увлекаться обезболивающими, ведь частые боли могут быть сигналом, что с организмом что-то не так. Нельзя игнорировать головную боль и надеяться, что все само пройдет. Ivona расскажет, как выявить и устранить эту проблему.



Что такое первичные головные боли?

Прежде всего, стоит отметить, что этот тип не указывает на наличие какой либо болезни. Первичные головные боли могут быть вызваны повышенной чувствительностью, генетическими факторами, воспалением кровеносных сосудов в области шеи и головы.



Какие типы головной боли указывают на проблемы со здоровьем Pinterest

Кластерная головная боль

Это вид боли встречается не так часто и более распространен у мужчин. Пульсирующие неприятные ощущение, которые происходят только в одной из сторон головы. Рекомендуется выпить обезболивающую таблетку и постараться расслабиться.

Мигрень

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Пульсирующая боль, которая сопровождается такими симптомами, как тошнота, повышенная чувствительность к свету и звуку. Мигрень может носить наследственный характер. Чаще всего такую боль вызывают стресс, курение, голодание, перемены в погоде. Обязательно стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.



Какие типы головной боли указывают на проблемы со здоровьем Pinterest

Головная боль тензионного типа

Чувствуется сдавленность лба и спазмы в области глаз,горла и затылка. В таком случае приходится удерживать голову в одном положении на протяжении длительного времени. Если часто происходят такие головные боли, стоит больше времени уделять физическим нагрузкам и посетить врача.

Что такое вторичные головные боли?

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Вторичные головные боли чаще всего вызваны плохим физическим состоянием или болезнью, на что следует обратить внимание!

Передозировка кофеина

Большое количество кофе провоцирует резкое сужение кровеносных сосудов. Чаще всего пульсирующая боль начинает появляться спустя несколько дней. Если наблюдается такая головная боль, то нужно отказаться от кофе и пить больше воды.



Какие типы головной боли указывают на проблемы со здоровьем depositphotos.com

Неприятные ощущения в области глаз

Причиной такой двусторонней боли может быть переутомление органов зрения. Следует обратиться к офтальмологу.

Синусит

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К концу дня ощущается cильная боль в околоносовых пазухах. Это может быть вызвано острой инфекцией или отеком слизистой. В таком случае нужно срочно обращаться к врачу.

Ранее мы писали, как можно избавиться от головной боли без таблеток.