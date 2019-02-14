Узнайте, какие привычки приближают старость.

Читай также: Пищевые привычки, которые вредят здоровью

Всегда хочется сохранить свою молодость как можно дольше. Можно соблюдать режим сна, заниматься спортом, пользоваться лучшей косметикой, которая обещает предотвратить появление морщин, но все это не поможет, если есть некоторые привычки. Ivona расскажет, какие привычные вещи могут стать причиной преждевременного старения.

Депрессия

О том, что депрессия влияет на внешность известно давно. Недавние исследования выяснили, что люди, которые находятся в затяжной депрессии стареют быстрее. Поэтому, не стоит ждать когда само пройдет, а стоит начинать решать проблему, как она только появилась.



Привычки, которые приводят к преждевременной старости depositphotos.com

Игнорирование солнцезащитного крема

Читай также: Как взбодриться, если не высыпаешься

Чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей является основной причиной преждевременного старения кожи. Чтобы защитить себя, важно носить солнцезащитный крем, даже если всего лишь добежать до офиса, ведь коже постоянно нужна защита от ультрафиолета.

“Временное“ курение

Необязательно каждый день курить. Если есть привычка выкуривать пару сигарет на вечеринке, то это может повлиять на старение раньше времени. Важно знать, что табак содержит до 3 800 химических компонентов, которые способны навредить коже.



Привычки, которые приводят к преждевременной старости depositphotos.com

Кофе

Много кто не может представить своей жизни без кофе. Нужно обратить внимание на то, что этот напиток снижает уровень гормона под названием дегидроэпиандростерон, который помогает в борьбе со старостью.

Соломинки для коктейля

Читай также: Какие продукты можно совмещать при правильном питании

Пластиковые соломинки для напитков тоже могут стать причиной того, что кожа начинает раньше стареть. Из-за напряженных мышц начинают образовываться морщины вокруг губ.

Ранее мы писали, как перестать есть много сладкого.