Почему выпадают волосы: причины и лечение

Что делать, если выпадают волосы – устанавливаем причину и меняем образ жизни.

Практически каждая женщина сталкивается с такой проблемой, как выпадение волос на голове. Отметим, выпадение волос – это естественный процесс, но норма в сутки составляет 50-125 волос. Если волосы выпадают в пределах нормы, вы даже не заметите этот процесс. Если же приходится ежедневно чистить расческу и убирать в квартире из-за волос, стоит задуматься. Чаще всего с проблемой выпадения волос сталкиваются женщины, хотя облысение больше свойственно мужчинам.

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Отметим, наиболее интенсивное выпадение волос происходит во время мытья, в том числе поэтому специалисты рекомендуют мыть голову аккуратно, массажными движениями. Не стоит полагать, что вы улучшите ситуацию, перестав регулярно мыть голову. Напротив, вряд ли прическа вас порадует, без соблюдения гигиены волосы будут выглядеть весьма плачевно. К тому же волосы будут выпадать в любом случае, так как со временем утратят способность к росту, будут отделяться и выпадать.

Причины выпадения волос depositphotos.com

Причины выпадения волос:

Длительный стресс. Причем в этом случае гибнет волосяной фолликул. Резкое выпадение волос вы можете заметить и спустя несколько недель после стрессовой ситуации. Прием антибиотиков, гормональных и других лекарственных препаратов. Нехватка железа и витаминов в организме. Если вы сидите на диете, организм недополучает огромное количество витаминов, необходимых для полноценного функционирования организма, в результате чего кожа становится тусклой, ногти – тонкими, а волосы ломаются и выпадают. Худейте с умом. Заболевания кожи головы приводят к повреждению волосяных фолликулов, в результате чего происходит выпадение волос. Читайте также: Зачем и как правильно принимать контрастный душ Ослабление иммунитета, которое в большей степени наблюдается в межсезонье в результате недостатка витаминов, а также вспышек вирусных заболеваний. Поэтому многие могут заметить повышенное выпадение волос осенью и весной. Чтобы укрепить иммунитет, необходимо употреблять пищу, содержащую полезные вещества. Некоторые «тугие» прически, а также дреды, химические завивки и средства для укладки в большом количестве тоже приводят к выпадению волос. Гормональный сбой. Часто женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос после родов. Мало того, что во время беременности женский организм очень уязвим, в процессе родов женщина переносит колоссальное нервное напряжение, а стресс, как мы уже успели отметить, приводит к выпадению волос. Причиной также может стать гормональная перестройка организма.

Что делать при выпадении волос depositphotos.com

Что делать, если выпадают волосы?

По статистике каждая женщина хоть раз в жизни сталкивается с выпадением волос, слишком волноваться по этому поводу не стоит, часто эта проблема проходит сразу после того, как вы вернетесь к прежнему образу жизни: откажитесь от диеты, забудете о стрессах и восстановитесь после родов. Однако обратиться специалисту мы советуем. Только врач-трихолог, проведя тщательное обследование, сможет определить причину повышенного выпадения волос и назначит необходимое лечение.

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Часто женщины ошибочно полагают, что выпадение прекратится при внешнем воздействии, но это не так. В большинстве случаев проблема в организме, поэтому вам необходимо:

Соблюдать режим. Отказаться от вредных привычек. Употреблять здоровую пищу. Принимать витамины, которые назначит врач. Избегать стрессовых ситуаций. Не пользоваться термическими приборами, в том числе феном, а также железными расческами и стайлинговыми средствами. Дайте волосам отдохнуть. Обратить внимание на продукцию для волос, склонных к выпадению.

Народные средства от выпадения волос depositphotos.com

Кроме того, существуют и народные средства против выпадения волос:

яичный желток необходимо нанести на кожу головы, смыть спустя 20 минут;

крапива тоже помогает при выпадении волос. Приготовьте отвар, который будете использовать при каждом мытье головы. Для этого понадобится залить горячей водой (300 мл) 100 граммов листьев крапивы и добавить 400 мл шестипроцентного уксуса. Отвар должен настояться в течение 5 часов;

перцовая настойка и касторовое масло борется с выпадением и стимулирует рост новых волос. Смешайте перцовку с касторовым маслом в соотношении 2 к 1, втирайте в кожу головы за час до мытья, укутайте голову шапочкой и полотенцем.

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