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Зачем и как правильно принимать контрастный душ

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Узнайте, как контрастный душ может улучшить ваше самочувствие.
Зачем и как правильно принимать контрастный душ
Зачем и как правильно принимать контрастный душ
cinemateket

Наверняка вы знаете или когда-то слышали о пользе контрастного душа. Эта процедура не только повышает выносливость организма перед холодом, но и стимулирует работу иммунитета. Сегодня Ivona рассказывает о том, как правильно принимать контрастный душ, и как он влияет на наше настроение. 

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Чем полезен контрастный душ 

Контрастный душ — это процедура закаливания, при которой чередуются холодная и горячая вода. При его частом использовании можно снизить риск перегрева организма, ускорить обменные процессы и даже улучшить свой эмоциональный фон. Контрастный душ помогает сердечно-сосудистой системе адаптироваться к резкой смене температур. 

Из плюсов данной процедуры также можно отметить очищение кожи и уменьшение подкожных жировых отложений. А еще это отличный способ получить заряд бодрости на весь день.  

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Как правильно принимать контрастный душ 

Контрастный душ рекомендуется принимать в течение первого часа после пробуждения, а также не позднее чем за 2 часа до ночного сна. Перед тем, как начать резко менять температуру воды, следует разогреться и 5 минут постоять под теплой водой. После можно включать прохладную воду на 30-40 секунд, затем переключить на теплую и снова отсчитать 30-40 секунд. Повторите последовательность трижды и завершите процедуру холодной водой. 

Противопоказания 

Контрастный душ можно принимать не всем. Он противопоказан при сердечно-сосудистых заболеваниях, анемии, в период беременности, менструации, при заболеваниях кожи, повышенной температуре тела, последствиях инсульта и других тяжелых неврологических патологиях, доброкачественных опухолях женских половых органов, при РВИ. 

Ранее мы рассказывали о синдромах и лечении аллергии на холод.

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Теги: здоровье, советы, контрастный душ
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