Как ускорить метаболизм: 7 эффективных способов

Что делать, чтобы правильно и безопасно для здоровья ускорить метаболизм?

Процесс обмена веществ - коварная штука. Многие жалуются, что они набирают вес, потому что у них медленный обмен веществ. Действительно, именно это одна из причины того, что вы поправляетесь и ваш организм не выводит пищевые отходы. Хотя и ваша вина в этом есть. Признайтесь, что вы редко следите за вашим рационом питания и часто кушаете то, что может навредить вашей фигуре и здоровью.

Медитации способствуют избавлению от стресса depositphotos.com

Но вы не переживайте, мы расскажем, как вы можете помочь вашему организму ускорить метаболизм без вреда для себя.

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Как ускорить метаболизм в домашних условиях и похудеть? одни из самых популярных вопросов среди девушек и мы ответим на ваши вопросы.

1. Что нужно есть, чтобы похудеть или что поможет ускорить метаболизм:

Для хорошего метаболизма необходимо правильно и сбалансированно питаться depositphotos.com

Белок

Белок необходим для образования гормонов и ферментов, которые ускоряют обменные процессы. А во время расщепления белка ваш организм теряет 150-200 ккал. Что же нужно есть? Вы должны включить в свой рацион - курицу, индейку, баранину, говядину.

Углеводы

Белки - штука полезная, но нередко вызывает смещение кислотно-щелочного баланса организма в кислую сторону, что может помешать процессу расщепления жира. Поэтому у вас в организме должно быть достаточное количество сложных углеводов. Где они есть? А они есть в овощах и фруктах. Специалисты говорят, что предпочтение нужно отдавать именно им, а вот злаками лучше не злоупотреблять.

2. Считайте калории

Подсчет калорий помогает питаться правильно и сбалансированно depositphotos.com

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Помним о том, что для того, чтобы похудеть - человек снижает количество употребления калорий (меньше есть, то есть). Но уменьшение калорий не всегда означает, что вы помогаете организму похудеть. Чтобы ваш организм работал, необходимо снабжать его едой, которая дает вам и вашему организму энергию. Так что нужно правильно рассчитать свои суточные энергетические затраты и уменьшать количество калорий лишь на 500.

3. Как правильно питаться

Нормированное употребление пищи по часам способствует хорошему метаболизму depositphotos.com

Нет, речь пойдет не о том, что нужно есть, об этом немного выше. А о том, сколько раз в день нужно есть. 5-6 раз в день нужно есть(но не огромными тарелками, чтобы потом нельзя было встать из-за стола). Дробное питание - вот ответ на вопрос, как эффективно ускорить обмен веществ и не поправляться. Об этом знаю все знаменитости и вы тоже знаете, но никогда не пробовали просто ;) Врачи-диетологи говорят, что питание небольшими порциями помогает всякий раз ускорять метаболизм.

4. Высыпайтесь (как бы банально это ни звучало)

Достаточное количество отдыха - основа здорового организма depositphotos.com

При недосыпе люди теряют вес быстрее, тогда как при дефиците сна набирают килограммы. Не поверите, но во время сна вырабатывается ряд гормонов и они помогают в расщепление жира.

5. Не забывайте о тренировках

Спорт бесспорно крайне важен для хорошего метаболизма depositphotos.com

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Много кушать - плохо, тренировки - хорошо. Ведь первое - помогает поправиться, а второе - похудеть и ускорить обмен веществ. Фитнес-инструктор во время тренировок это конечно здорово, но вы и сами можете делать элементарные упражнения (таких уроков в интернете - уйма) помогут улучшить метаболизм. Есдли сложно заставить себя тренировать - ходите. Просто гуляйте по 30-40 минут, при этом меняя темп ходьбы – с медленного на средний, потом на быстрый.

6. Избавляемся от стрессов

Избавление от стрессов способствует правильному обмену веществ depositphotos.com

Вы можете подумать, как стресс связан с метаболизмом? Если вы хоть раз ловили себя на том, что вы заедаете стресс, тогда сами отметите себе на этот вопрос. Если ваше эмоциональное состояние связано с приемом пищи, тогда пытайтесь избегать нежелательных эмоций и правильно с ними бороться. К примеру, начните рисовать, когда нервничаете, сходите на фильм или погуляйте по парку ;)

7. Что пить, чтобы не поправиться

Крайне важно употреблять достаточное количество воды depositphotos.com

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Закончим мы таким обычным советом, как что нужно пить, чтобы ускорить метаболизм. Вода на голодный желудок с самого утра - самый популярный совет от диетологов. Они же говорят, что лучше при этом, чтобы была теплая водичка, которая лучше усваивается человеком. В воду можно добавить лимончик (если у вас нет проблем с заболеваниями желудочно-кишечного тракта).

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как бороться с бессонницей и быстро засыпать.