Как улучшить память и ускорить работу мозга?

Простые советы, которые помогут улучшить память и повысят вашу эффективность.

Наша эффективность на работе и в повседневной жизни очень зависит от нашей памяти и работы мозга. А есть факторы, которые мешают нам запоминать информацию или же вовсе не позволяют рационально мыслить. Как бы банально это не звучало, но постоянные стрессы, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и многое другое не улучшаю нашу память и работу мозга, а лишь ухудшают.

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Так что, если вы хотите повысить уровень своей умственной деятельности, вам необходимо подумать изначально о том, что необходимо избегать факторов, которые негативно влияют на ваш организм. А вот теперь можно поговорить о том, чтобы помочь своему мозгу лучше работать.

Продукты, которые помогают думать:

1.Черный шоколад

Наверное, все знаю о его полезных свойствах. В черном шоколаде содержатся флавонолы – те самые вещества, которые активизируют выработку гормона счастья и удовольствия – эндорфина.

2.Яйца, куриная и говяжья печень, бобовые и орехи

Во всех этих продуктах содержится лецитин, который улучшает память, повышает работоспособность и влияет на то, чтоб человек не так критично ощущал усталость, смог справляться негативными эмоциями.

3.Чай (не кофе)

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Конечно, все мы привыкли, что кофе взбодрит нас и поможет настроится на работу. Он действительно взбодрит, но на короткое время. А вот чай, который тоже содержит кофеин, для эффективной мозговой деятельности подходит куда намного лучше. К тому же, в чае есть -тианин, который способствует активной работе мозга без последующего снижения активности.

4.Сахар

Глюкозу еще называют топливом для нашего мозга. Только не надо употреблять слишком много сахара, это может возыметь противоположный эффект.

5. Рыба

Это отличный источник белка, богатый омега-3 жирными кислотами. В рыбе есть те полезные вещества, которые так необходимы для нормального функционирования мозга.

Конечно, не стоит исключать возможность повышать свои умственные способности благодаря витаминам (медикаментозным средствам). Правда, если вы решили прибегнуть к такому методу, тогда необходимо предварительно посоветоваться с доктором. Ведь у любого препарата есть побочные эффекты. Старайтесь не навредить своему организму.

5 привычек, которые помогут улучшить память и увеличить вашу трудоспособность:

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Да, кроме употребления полезных продуктов, есть еще и другие способы улучшить мозговую активность. И вот они:

Правильное питание

Вы не только должны кушать, то что полезно, но и должны избавить свой организм от вредных продуктов. К тому же, не забывайте о важности завтраков и нормального систематического режима питания.

Отдых

Не надо перегружать себя и свой организм. Отдых тоже должен присутствовать в вашей жизни. Давайте передохнуть вашему организму, не забывайте о сне и не надо засиживаться до самой ночи на работе. А если это не избежать, тогда находите время для восстановления.

Отдых Depositphotos.com

Активности

Специалисты советую ходить, бегать и танцевать. Не надо прирастать к креслу, стулу и кровати. Нужно двигаться. Помните, движение – жизнь. Так вот, это жизнь для ваших мозгов!)

Активность Depositphotos.com

Развивающие игры

Помочь думать могут и разного рода игры, которые рассчитаны на решение логических задач, фантазию и неординарность мышления. Такие игры будут отлично вписываться в любой компании и параллельно будут способствовать улучшению памяти.

Развивающие игры Depositphotos.com

Будьте счастливы

Этот пункт может показаться странным, но это лишь на первый взгляд. Если человек не загромождает свои мысли проблемами, а настроен на позитив, тогда и работа у него идет легче, ничего не мешает получать новую информацию и использовать ее в жизнь. Находите вещи, которые делают вас счастливыми.

Будьте счастливы Depositphotos.com