Простые советы, которые могут помочь тебе быстро уснуть.

Сон – одна из самых важных частей нашей жизни. Он помогает отдохнуть и перезагрузиться для нового рабочего дня. А вот нехватка сна сразу негативно сказывается на вашем настроение, работоспособности и здоровье.

Многие люди сталкиваются с бессонницей и понятием «не хочется спать», которую, казалось бы, нельзя контролировать (приходит она непонятно от куда и исчезает непонятно куда). Но есть советы, которые помогут вам побороть бессонницу или же уберечь от нее.

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Есть несколько эффективных способов, которые помогут быстро уснуть и хорошо выспаться. Сразу предупреждаем, эти методы могут не помочь заснуть за 5 минут, если вы не будете чувствовать себя расслабленными.

Как правильно готовить себя ко сну:

Не есть за 2–3 часа до сна. Чувства перенасыщенности может помещать вам уснуть. Если вы будете голодны, вам тоже будет сложно уснуть, поэтому советуют перед сном выпить молока, съесть половину банана или кусочек сыра.

Ваш день должен предусматривать физические нагрузки (не стоит весь день сидеть на рабочем месте), прогулки на свежем воздухе, желательно перед сном.

Проветрите вашу спальную комнату.

Прислушивайтесь к своему организму, и научитесь выработать режим сна по будням, исходя из графика работы и на выходных.

Как готовить себя ко сну depositphotos.com

Как быстро уснуть:

1. Метод разведчиков

Лягте на спину, потянитесь и расслабьтесь, после чего закатите глаза под закрытыми веками. Не стоит только напрягаться и переусердствовать. Именно в таком положении мы спим (многие из нас так засыпают), поэтому так и вы сможете быстрее уснуть.

2. Восстановление снов

Специалисты считают, что воспомнив хороший сон, который вам снился ранее, поможет расслабиться и уснуть. Если же вы не запоминаете сны, тогда придумайте себе сон ;) Тоже должно помочь.

3. Самогипноз

Поговорите с самим собой, только не о проблемах, которые вас беспокоят, а о том, что вы расслабляетесь, погружаетесь в сон и чувствуете себя абсолютно комфортно.

4. Не заставляйте себя уснуть

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Некоторые специалисты считают, что неудачные попытки уснуть – стресс для организма. Если вы долго не можете уснуть ночью, тогда вам стоит занять себя чем-то: почитайте книгу, включите сериал, приготовьте себе на завтра завтрак и обед, сложите сумку и со спокойной душой укладывайтесь в постель, чтобы расслабиться.

5. Режим «полная погружённость в темноту»

Ученные считаю, что для хорошего сна необходима полная темнота. Желательно, чтобы вы повесили плотные шторы, которые не дают попасть свету в комнату, где вы спите. Если такие шторы вы пока не можете купить, тогда воспользуйтесь специальными повязками на глаза для сна. Только убедитесь, что она вам не жмет и вы себя чувствуете в ней комфортно.

Как быстро уснуть depositphotos.com

Что вам навредит перед сном:

Усердная тренировка. Она лишь добавит вам адреналина и энергии.

Много алкоголя перед сном. Кончено, для кого-то это отличная возможность спать крепко, но вставать будет тяжело, тем более рано утром на работу.

Эмоциональное перевозбуждение. Ссоры, споры и выяснения отношений – не помогут вам уснуть, а лишь станут поводом для бессонной ночи. Пытайтесь себя ограждать от любых стрессов перед сном.

Что навредит перед сном depositphotos.com

Препараты для сна:

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Если вам уже не помогают никакие методы, чтобы быстро уснуть, тогда есть смысл попробовать помочь своему организму в этом вопросе. Правда, не надо выбирать какой-ли препарат для себя, без консультации с врачом.

Мы же можем порекомендовать лишь пару:

На основе трав – валерианы, пустырника, мяты, хмеля, ромашки.

Витамины. Нередко хроническая бессонница развивается из-за недостатка в организме витаминов группы B и D, микроэлементов – магния и кальция.

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