Аллергия на холод: симптомы и лечение

Почему появляется аллергия на холод и как с ней бороться самостоятельно.

Многие даже не слышали о такой проблеме, как аллергия на холод, но она существует и страдает от нее немало людей. Как проявляется аллергия на холод и как бороться с сезонным явлением – читайте на Ivona.

Почему возникает аллергия на холод?

Аллергия на холод – явление не всегда врожденное и может возникнуть вследствие ранее перенесенных болезней и инфекций, а также ослабления иммунитета. В группе риска, конечно же, аллергики, обладатели чувствительной кожи и люди, которым недуг может передаться по наследству.

Симптомы холодовой аллергии

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Появление красных пятен при контакте с морозом. К примеру, если вы забыли надеть перчатки и на руках появились красные пятна – вполне возможно, что у вас аллергия на холод. Кроме того, пятна могут появляться и на лице, которое полностью скрыть от мороза не удается.

Красные пятна на коже - один из симптомов аллергии на холод depositphotos.com

Насморк, заложенный нос, чихание. На первый взгляд, выглядит как обычная простуда, пока вы не заходите в помещение, где все перечисленные симптомы резко пропадают. Конъюнктивит. Выйдя на мороз, у вас могут чесаться и слезиться глаза, а посмотрев в зеркало, и вовсе можно увидеть покраснение глазного яблока, то есть конъюнктивит. Шелушение кожи и зуд часто могут сопровождать появившиеся красные пятна. Стоит отметить, в основном холодовая аллергия проявляется на руках и лице.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, необходимо сразу обратиться к врачу, который поставит вам точный диагноз и назначит лечение.

Аллергия на холод у каждого человека может проявляться при разной температуре – как при -20, так и при -1. Кроме того, заметить симптомы разные люди могут как в течение 30 секунд после контакта с морозом, так и простояв на холоде 30 минут – все очень индивидуально.

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Чтобы узнать реакцию своего организма и убедиться, что это действительно аллергия на холод, необходимо обратиться к врачу, который проведет необходимую процедуру. Прежде всего аллерголог осуществит «холодовую пробу», приложив к коже кубик льда, и таким образом определит реакцию на холод.

Чтобы узнать реакцию собственного организма на холод, нужно обратиться к аллергологу depositphotos.com

Не советуем проводить процедуру самостоятельно и заниматься самолечением. Только специалист сможет правильно поставить диагноз и назначить лечение. Чаще всего при аллергии на холод врачи рекомендуют наносить на кожу специальные кремы, защищающие от мороза, принимать антигистаминные препараты, ограничиться в употреблении холодной и аллергенной пищи и правильно одеваться.

Народные средства и простые рекомендации также могут помочь при лечении аллергии на холод, но прежде чем опробовать на себе все методы, необходимо посоветоваться с врачом. Убедитесь, что вам это не навредит.

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Отметим, если вы знаете, что склонны к аллергии на холод, постарайтесь предотвратить появление недуга: перед выходом на улицу наносите на губы гигиеническую помаду, на кожу рук и лица – жирный крем, кроме того, не забывайте носить перчатки и не давайте себе перемерзнуть.

Проявление симптомов аллергии на холод очень индивидуально depositphotos.com

Если предотвратить холодовую аллергию не удалось, есть народное средство, которое может помочь в борьбе с этим сезонным явлением. Речь идет о тысячелистнике, который обладает противоаллергическими свойствами. Необходимо залить стаканом кипятка 1 столовую ложку сухого тысячелетника, дать настояться 45 минут и процедить. Отвара вам хватит на целый день, так как принимать его надо 3 раза в день до еды по 1/3 стакана.

Но не стоит путать аллергию с простудой. К примеру, аллергия не сопровождается болью в горле, в отличие от ангины. Лучшим помощником при болях в горле является полоскание, а 5 эффективных рецептов найдете по ссылке.