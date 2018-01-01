Как правильно чистить зубы: хитрости, которых вы могли не знать

Советы чистки зубов для всех возрастов: как использовать зубную нить, электрическую щетку.

Казалось бы, что может быть проще, чем почистить зубы? Но и тут много подводных камней, далеко не все умеют правильно чистить зубы, ведь если это делать неправильно – вы только навредите эмали, а значит и зубам в целом.

Главный месседж стоматологов – зубы следует чистить два раза в день: утром и вечером. Но как же это делать правильно: до или после еды; обычной щеткой или электрической; можно ли использовать зубную нить; как чистить зубы с брекетами? Об этом и читайте далее:

5 главных ошибок при чистке зубов:

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Не надо покупать зубную щётку с слишком мягкой или слишком жесткой щетиной. При удовлетворительном состоянии десен рекомендуется использовать зубную щетку средней жесткости. Обратите внимание, чтобы щетка была с длинной ручкой и резиновыми элементами – так рука не будет скользить, и вы сможете регулировать нажим щетки. Многие из нас перед чисткой зубов выдавливают очень много пасты. Для оптимальной чистки нужен шарик размером с большую горошину. Как большое количество зубной пасты может помешать вам хорошо очистить полость рта, спросите вы? Если пасты будет много, тогда щетка будет сильно скользить и не доберется до налета. Важно и то, какой зубной пастой вы пользуетесь. В этой статье мы не скажем какая паста самая эффективная или, какие пасты использовать нельзя – тут все очень индивидуально. Вас необходимо обратиться к стоматологу, проконсультироваться с ним, и он вам подскажет, какая паста подходит для чистки ваших зубов. Нельзя чистить зубы сразу после еды. В этот момент ваша эмаль становиться уязвимой, поэтому рекомендуется начинать чистить зубы спустя 30 минут. Многие пренебрегают значением зубной нити и полосканием полости рта, а это тоже ваша ошибка. Эти вспомогательные факторы помогут вашим зубам и полости рта быть чистой, и, соответственно, здоровой.

Главные правила – как чистить зубы:

Переходим к тому, как вы чистите зубы. Если вы используете линейные движения вправо-влево во время чистки зубов, тогда вы неправильно чистите зубы. Такие движения лишь загоняют налет в промежутки между зубов.

Чистить передние зубы нужно вверх-вниз (двигаясь от передних к задним);

Нижние зубы чистят снизу-вверх (двигаясь от передних к задним);

Процедура должна длиться не менее 3 минут;

Жевательную поверхность зубов нужно чистить круговыми выгребающими движениями;

Держать зубную щетку следует под углом 45 градусов относительно зубов и десен;

После чистки зубов необходимо очистить язык обратной стороной щетки.

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ВАЖНО! Менять зубную щетку раз в 3-2 месяца (если у вас жесткая – раз в 3 месяца, а если мягкая – раз в 2 месяца).

Можно ли использовать зубную нить во время чистки зубов:

Зубная нить так же важна, как и зубная щетка – нею нельзя пренебрегать. Очищение зубных промежутков предотвращает появление зубного камня, а также укрепляет десны, поэтому зубная нить вам будет необходима.

Для чистки зубов нитью вам понадобиться не менее 18 см нити. Ее края нужно наматывать на указательные или средние пальцы, и аккуратными движениями от десен до края зуба очищайте промежутки между зубами. После этой процедуры переходите к зубной щетке.

Использование зубной нити при чистке зубов depositphotos.com

Можно ли использовать эклектическую зубную щетку во время чистки зубов:

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У электических зубных щеток отличные показатели и стоматологи все чаще рекомендуют именно их для гигиены вашей полости рта. Что же в них такого особенно и почему их рекомендуют:

Чистка зубов проходит равномерно по всей поверхности ваших зубов;

Электрическая зубная щетка менее травматична для вашей эмали и не раздражает десна;

Есть особенные режимы отбеливания зубов или чистки чувствительных зубов;

Чистку зубов надо начинать с верхних и на каждом зубе останавливаться на 3-4 секунды;

Через 2-3 минуты после чистки, пройдитесь щеткой по всем зубам;

Деликатно очистить язык и небо;

Ополоснуть полость рта после чистки.

Использование электрической зубной щетки для чистки зубов depositphotos.com

Как чистить зубы с брекетами:

Если вы носите брекеты и другие стоматологические конструкции, тогда ваш стоматолог уж точно вам рассказывал, как правильно чистить зубы в вашем случае. Но часто пациенты игнорируют правила ухода, чем лишь усугубляют состояние своих зубов.

Мы решили напомнить, что ортодонты настоятельно советуют чистить зубы после каждого приема пищи фторсодержащей зубной пастой, а также регулярно пользоваться зубной нитью и специальным ершиком.

Чистка зубов с брекетами depositphotos.com

Чистка зубов у детей:

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Детям обязательно нужно чистить зубы. Правила чистки зубов для детей не сильно отличаются от правил для взрослых. Будьте лишь внимательны, чтобы не навредить деснам или эмали зубов, чистя слишком усердно.

Рекомендуется выбирать щетки с мягкой щетиной, если ребенок младше 12 лет. Стоматологи же говорят о том, что до 6-ти лет лучше, чтобы зубы ребенку чистил взрослый.

Правила чистки зубов для детей depositphotos.com

Помните, что зубы – не волосы, если вы понимаете о чем мы. Следите и ухаживайте за ними!

Напомним также, что ранее мы публиковали, как и зачем пользоваться санитайзером для рук.