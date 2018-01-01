Санитайзер для рук: как и зачем пользоваться

Разбираемся, на самом ли деле антибактериальный гель для рук спасает от микробов.

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Вопрос гигиены кажется предельно обыденным и простым, но далеко не все моют руки достаточное количество раз в течение дня. Все мы знаем, что одним из главных каналов проникновения инфекций в организм являются руки, которыми мы постоянно дотрагиваемся до различных предметов, окружающих нас. И вот, когда нет возможности использовать воду с мылом, - на помощь приходят антибактериальные средства. Сегодня Ivona расскажет, зачем и как пользоваться санитайзерами для рук.

Что такое санитайзер?

Санитайзер – это антисептик в виде геля на спиртовой/не спиртовой основе. В состав санитайзера также входят дополнительные антибактериальные средства, которые не только защищают, но и увлажняют кожу рук. Таким образом средство убивает большинство бактерий, не оказывая существенного вреда коже.

thebeautynerd.nl

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Как работает антисептик?

Мы уже отметили, что в составе данного средства почти всегда есть спирт. Он эффективен и уничтожает разные бактерии и вирусы. Однако информация про 99,9% убитых микробов, указанная на большинстве флаконов с антибактериальным средством — это всего лишь рекламный ход. В реальной жизни избавиться от всех микробов не выйдет.

Санитайзер отлично работает тогда, когда на руках нет видимой грязи. Например, если вы вымыли руки и потом обработали их антибактериальным гелем. Если же на коже остается пыль или другие загрязнения, то средство работает намного хуже.

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Как использовать санитайзер?

Воспользуйтесь антисептиком, когда под рукой нет мыла и воды. Но перед этим протрите руки влажными салфетками. Схема “убрать грязь - обработать руки” — сработает эффективно.

Не рекомендуется пользоваться санитайзером каждый день, потому что, несмотря на его щадящие компоненты, вашей коже средство может не понравиться и, рано или поздно, появится раздражение и сухость.

Кроме этого, бактерии и вирусы вырабатывают устойчивость к антисептикам. Чем больше вы пользуетесь антибактериальными гелями, тем сильнее выжившие микроорганизмы.

Напомним, что ранее мы писали об осенних проблемах с кожей и как от них избавиться.