Осенние проблемы с кожей: как от них избавиться

Эффективные способы решения проблем с кожей в осенний период.

Осень – это не самая благоприятная пора года для любителей солнечных деньков. Мы сталкиваемся с болезнями, депрессией и многими другими неприятными последствиями, которые связаны с наступлением холодов.

Перемена погоды, в свою очередь, может стать причиной появления проблем с кожей. Есть пять самых распространенных проблем кожи осенью. Мы не только расскажем, с какими проблемами кожи вы можете столкнуться, но и как эти проблемы решить:

Чувствительность и жирный блеск

В начале осени сухая погода и разница температур приводят к тому, что ваша кожа становится чувствительной, а в районе Т-зоны появляется жирный блеск.

Как бороться:

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Тщательно очищайте кожу от грязи и косметики, откажитесь от применения продуктов, которые контролируют и устраняют жирный блеск, но продолжайте тщательно увлажнять кожу. Например, очищать кожу можно отварами трав. Так, для жирной кожи подойдут отвары календулы, зверобоя, шалфея, крапивы. А для сухой кожи больше подойдет отвар липы, ромашки, мяты, мелисы.

Розовые угри (акне розацеа)

Если вы не простудились и не лежите дома с температурой, то появление розовых угрей говорит о том, что кожа стала слишком чувствительной и началось воспаление. Вам следует избегать очистительных процедур, отказаться от скрабов и применять только средства для чувствительной кожи.

Осенью рекомендуется отказаться от скрабов, отдав предпочтение средствам для чувствительной кожи depositphotos.com

Как бороться:

Чтобы избавиться от розовых угрей, можно попробовать применить примочки из сока клюквы четырехлепестной или настойки календулы (пропитать соком клюквы или настойкой календулы несколько слоев марли и приложить на место поражения до высыхания).

Средства по уходу за кожей теряют эффективность

Вы заметили, что применение привычных средств по уходу за кожей плохо впитываются и уже не так эффективны, как раньше? Причина в том, что осенью метаболизм кожи замедляется.

Как бороться:

Прежде чем наносить на кожу крем, нанесите его на ладони и немного разотрите, пока он не станет теплее и только затем вбивающими движениями нанесите средство по уходу на кожу лица. Так вы поможете ей поглотить его.

Сухие губы и появление трещин

Кожа на губах мягкая и нежная, а осенняя прохлада и ветер легко могут стать причиной сухости губ. Именно поэтому не следует забывать об уходе за ними.

Как бороться:

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Необходимо использовать не только бальзамы, но и процедуры питания кожи губ. Так, избежать появления трещин на губах вам поможет творожная маска с морковным соком (чайная ложка творога и пару капель морковного сока смешать и нанести на губы на 5-10 минут), маска из оливкового масла и морковного сока (1:1 на 5 минут) или мед (на 20 минут), при условии, что у вас нет на него аллергии.

Появляется необходимость помочь коже лица восстановиться от повреждений, вызванных солнцем

Осень действительно хорошее время для восстановления кожи лица и процедур отбеливания. Однако не следует забывать, что осенью кожа нуждается в усиленном увлажнении, без этого вы не добьетесь хороших результатов.

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