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Меня тошнит: ТОП-3 скрытых причин неприятного симптома

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Тошнота может сигнализировать о проблемах с мозгом или гепатите.
Причины тошноты
Причины тошноты
depositphotos.com

Причин для тошноты может быть очень много. Среди них есть вполне очевидные: пищевое отравление, переедание, беременность, похмелье и т.д., а также скрытые. Сегодня Ivona предлагает поговорить об опасных причинах тошноты, о которых мы можем не знать. 

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Заболевания внутреннего уха 
Болезнь Меньера — это заболевание внутреннего уха, при котором увеличивается объем эндолимфы и повышается лабиринтное давление. Это влияет на работу вестибулярного аппарата, расположенного во внутреннем ухе: у людей с такой патологией случаются приступы головокружения, тошноты, рвоты, которые могут длиться от двух минут до нескольких дней. Также болезнь приводит к потере слуха. 

Если тошнота сопровождается головокружением и/или болью в ухе, ухудшением слуха, шумом, как можно быстрее обратитесь к отоларингологу. 

Легкое сотрясение мозга
Тошнота — один из наиболее характерных симптомов сотрясения головного мозга при черепно-мозговых травмах. Но всегда необходимо помнить, что сотрясение — это субъективный диагноз, который устанавливается только по жалобам пациента, а не какими-либо исследованиями. 

Сотрясение головного мозга может вызвать тошноту
Сотрясение головного мозга может вызвать тошноту
depositphotos.com

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К сотрясению может привести даже самый незначительный, на первый взгляд, удар. Если вас тошнит, вспомните, не ударялись ли вы вчера в транспорте или дома? 

Обратите внимание: если тошнота, причиной которой мог стать удар, продолжается длительное время, необходимо срочно обратиться к врачу. 

Вирусный гепатит
На первых стадиях вирусный гепатит нередко проявляется снижением аппетита и тошнотой. Далее к этим симптомам присоединяются зуд кожи, дискомфорт в области печени, повышение температуры и т.д. Тошнота, сопровождаемая дискомфортом в правой части живота, может также быть признаком дискинезии желчных путей. 

И гепатит, и дискинезия смертельно опасны, поэтому важно выявить их на раннем этапе, о котором нередко свидетельствует именно тошнота. 

Напомним, что 20 октября – Всеукраинский день борьбы против рака груди. Что это за болезнь, каковы причины и факторы риска появления рака молочной железы, узнайте здесь.

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Теги: здоровье, тошнота, симптом, гепатит
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