Меня тошнит: ТОП-3 скрытых причин неприятного симптома

Тошнота может сигнализировать о проблемах с мозгом или гепатите.

Причин для тошноты может быть очень много. Среди них есть вполне очевидные: пищевое отравление, переедание, беременность, похмелье и т.д., а также скрытые. Сегодня Ivona предлагает поговорить об опасных причинах тошноты, о которых мы можем не знать.

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Заболевания внутреннего уха

Болезнь Меньера — это заболевание внутреннего уха, при котором увеличивается объем эндолимфы и повышается лабиринтное давление. Это влияет на работу вестибулярного аппарата, расположенного во внутреннем ухе: у людей с такой патологией случаются приступы головокружения, тошноты, рвоты, которые могут длиться от двух минут до нескольких дней. Также болезнь приводит к потере слуха.

Если тошнота сопровождается головокружением и/или болью в ухе, ухудшением слуха, шумом, как можно быстрее обратитесь к отоларингологу.

Легкое сотрясение мозга

Тошнота — один из наиболее характерных симптомов сотрясения головного мозга при черепно-мозговых травмах. Но всегда необходимо помнить, что сотрясение — это субъективный диагноз, который устанавливается только по жалобам пациента, а не какими-либо исследованиями.

Сотрясение головного мозга может вызвать тошноту depositphotos.com

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К сотрясению может привести даже самый незначительный, на первый взгляд, удар. Если вас тошнит, вспомните, не ударялись ли вы вчера в транспорте или дома?

Обратите внимание: если тошнота, причиной которой мог стать удар, продолжается длительное время, необходимо срочно обратиться к врачу.

Вирусный гепатит

На первых стадиях вирусный гепатит нередко проявляется снижением аппетита и тошнотой. Далее к этим симптомам присоединяются зуд кожи, дискомфорт в области печени, повышение температуры и т.д. Тошнота, сопровождаемая дискомфортом в правой части живота, может также быть признаком дискинезии желчных путей.

И гепатит, и дискинезия смертельно опасны, поэтому важно выявить их на раннем этапе, о котором нередко свидетельствует именно тошнота.

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