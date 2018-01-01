Что такое небулайзер, и в каких случаях он применяется

Узнайте, как правильно проводить ингаляции с помощью небулайзера.

Небулайзер и правила его использования: инструкции по применению, запреты depositphotos.com

Если вы не знаете, что такое небулайзер и как им правильно пользоваться, читайте описание устройства, особенности применения и другую полезную информацию об ингаляторе на Ivona.

Что такое небулайзер

Небулайзер представляет собой специальный ингалятор, который способен мельчайшим образом распылять жидкие лекарственные вещества. Благодаря этому действию аппарата распыляемое лекарство может попасть даже в самые отдаленные участки дыхательных путей человека.

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В ходе лечения при помощи небулайзера можно регулировать размер получающихся из жидкости частиц, что позволяет по-разному воздействовать лекарством на больные органы дыхания. Так, частицы размером крупнее 10 мкм оседают в ротовой полости и глотке. Брызги размером от 5 мкм оседают в гортани и трахее. Частицы от 2 мкм доходят до нижних дыхательных путей. А самые маленькие, не превышающие 2 мкм, попадают в альвеолы.

Как обычно проводили ингаляцию наши бабушки? Ставили перед больным кастрюлю с дымящейся отварной картошкой, накидывали полотенце на голову и заставляли дышать паром. Такое народное лечение, за неимением альтернативы, пользовалось популярностью. Хотя в нем есть и свои недостатки: из-за действия горячего воздуха можно получить изрядный ожог, кроме того не при всех болезнях можно дышать горячим паром. Да и лекарственным средством служил лишь пар.

Преимуществом небулайзера является его высокая эффективность, ведь нужные лекарственные препараты за счет мелкодисперсного распыления достигают воспаленных органов и впитываются в полном объеме. А еще применение небулайзера позволяет избегать побочных эффектов, поскольку лекарства минуют желудочно-кишечный тракт и кровеносную систему, а поступают непосредственно к больным органам дыхания.

Использование небулайзера

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Небулайзер применяется для проведения ингаляций при лечении бронхиальной астмы, стеноза гортани, респираторных и других заболеваний органов дыхания. Возможно использование при температуре и лихорадке. Это особенно актуально в период похолодания, межсезонья и активизации простуд, когда можно применять ингалятор для лечения.

Небулайзер снимает спазм бронхов и приступов дыхательной недостаточности, лечит воспаления дыхательных путей, способствует повышению иммунитета, в виде профилактических мер увлажняет и улучшает циркуляцию крови в слизистых глотки, гортани, трахеи и легких.

Применение небулайзера рекомендовано как взрослым, так и детям. Существуют даже специальные детские варианты и насадки.

Перед тем как пользоваться небулайзером, следует проконсультироваться с врачом, который назначит оптимальное лечение. Дело в том, что таким образом можно лечить далеко не все виды простудных заболеваний. К примеру, ингалятор спасет при бронхите, но не поможет при элементарном насморке.

Как пользоваться небулайзером

В состав небулайзера обычно входят:

непосредственно сам прибор, оснащенный емкостью для лекарственного средства и пультом управления;

маска или мундштук для процедуры дыхания с трубкой;

в стационарных ингаляторах есть провод для подключения в розетку, в переносных – аккумулятор или батарейки.

В зависимости от характеристик кашля могут быть следующие виды ингаляций при лечении небулайзером:

с лекарствами, которые расширяют бронхи;

с применением противовоспалительных препаратов;

антибиотики и противомикробные средства;

лекарства для разжижения и выведения мокроты;

гормональные противоаллергические препараты

противокашлевые и сосудосуживающие лекарства.

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Проводя лечение ингалятором, важно правильно использовать небулайзер. В качестве растворителя для лекарств рекомендуется применять специальные стерильные растворы.

Пользоваться небулайзером лучше через маску или трубку, чтобы вдыхаемое лекарственное средство меньше оседало в ротовой или носовой полости.

Ингаляции при насморке следует выполнять с использованием специальных носовых насадок.

После лечения важно не использовать его другим членам семьи, не выполнив элементарные гигиенические процедуры и чистку съемных частей аппарата.

Какими бывают небулайзеры

На сегодняшний день существует несколько видов небулайзера, в зависимости от устройства и принципа работы:

Компрессорный небулайзер – в этом устройстве преобразование жидкого лекарственного вещества в мелкодисперсный аэрозоль производится сильным потоком воздуха или кислорода, который расщепляет жидкость на мельчайшие частицы. Затем полученный аэрозоль по трубке поступает в маску, из которой его вдыхает больной. Такие аппараты наиболее громоздкие и шумные.

В ультразвуковом небулайзере на лекарство оказывают воздействие ультразвуковые волны большой частоты, в результате чего распыленная жидкость глубоко проникает в легкие. Эти аппараты отличает однородность размеров частиц распыляемого аэрозоля, бесшумная работа, портативность.

Мембранный меш-небулайзер работает по аналогичному принципу с ультразвуком, но воздействие производится не на саму жидкость, а на мембрану, через которую расщепляются частицы лекарства. Такой аппарат имеет небольшой вес, работает бесшумно и позволяет менять размер частиц сменой сетки.

Чем отличается юлайзер от небулайзера

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Одной из разновидностей небулайзера является юлайзер (“Ulaizer “). Это прибор отечественного производства компании “Юрияфарм“, и главное его отличие заключается в более низкой цене относительно импортных небулайзеров. Компания выпускает несколько основных моделей, из которых для домашнего применения подходят Home и Air. Эти модели имеют небольшой вес, простой дизайн и относительно невысокую цену.

Что нельзя делать при лечении небулайзером

Важно помнить, что в небулайзер нельзя помещать масляные растворы, травяные настои и отвары, а также минеральную воду.

Жиры при оседании на стенках бронхов могут привести к нарушению газообмена в легких и даже вызвать отек. А плохо очищенные микрочастицы в отварах или солях минеральной воды могут испортить сам ингалятор.

Аппарат нельзя использовать при индивидуальной непереносимости, аллергических реакциях, а также разрыве легкого, кровотечении из легких и носа.

С осторожно следует применять небулайзер при гипертонии, дыхательной или сердечной недостаточности, атеросклерозе, аритмии, после инсульта или инфаркта.

Не стоит проводить ингаляцию позже, чем за 3-4 часа перед сном, иначе процедура может привести к образованию застою мокрот, и на утро вместо облегчения больной получит усиленный кашель.

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