Как остановить кровотечение: эффективные способы
Любые травмы, которые сопровождаются кровотечением, их необходимо обработать, то есть оказать первую медицинскую помощь. Если у вас незначительное кровотечение - вам тоже необходимо его остановить. Ведь через открытую рану вы можете занести инфекцию, которая может вызвать нежелательную реакцию организма, вплоть до необходимости ампутации.
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Как же остановить кровотечение дома/в домашних условиях? Мы подготовили для вас эффективные способы, которые помогут остановить кровотечение.
ВАЖНО! Человек, которые обрабатывает рану должен помыть руки и надеть латексные перчатки.
- Применить давление. С помощью чистого материала надавите на рану. Это может быть марля или любой другой чистый и сухой кусок материала. Держите материал на ране, придавливая, до тех пор, пока кровотечение не остановится.
- Поднимите пострадавшую конечность. Если же была поранена нога или рука - тогда стоит поднять конечность вверх. Уменьшение потока крови тоже поможет остановить кровотечение..
- Лед. В чистую, сухую ткань положите лед и приложите к ране. Лед поможет сузить кровеносные сосуды и останавливать кровотечение.
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- Чай. Еще врачи допускают во время кровотечения применять чай. Он является популярным средством борьбы с кровотечениями после стоматологических процедур. Это также своего рода антисептик, который убивает бактерии и помогает избежать инфицирования раны.
- Вазелин. Это средство применяют для небольших ран. После того, как кровотечение будет остановлено - протрите кожу вокруг сухой тканью, чтобы удалить оставшийся вазелин.
- Гамамелис (ведьмин орешник). Продукты для наружного использования. С помощью гамамелиса также прекращают кровотечение.
- Антиперспирант. Он поможет сужению кровеносных сосудов, что помогает остановить кровотечение
Отметим, что необходимо проверить рану, чтоб она была чистой. Затем ее стоит перевязать, дабы не произошло заражение. Также советуем обратиться к профессионалам, чтоб предотвратить любые последствия непрофессиональной медицинской помощи.
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как оказать первую помощь ребенку при ранении.
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