Как остановить кровотечение: эффективные способы

Первая помощь при кровотечениях: что делать, чтоб не навредить.

Любые травмы, которые сопровождаются кровотечением, их необходимо обработать, то есть оказать первую медицинскую помощь. Если у вас незначительное кровотечение - вам тоже необходимо его остановить. Ведь через открытую рану вы можете занести инфекцию, которая может вызвать нежелательную реакцию организма, вплоть до необходимости ампутации.

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Как же остановить кровотечение дома/в домашних условиях? Мы подготовили для вас эффективные способы, которые помогут остановить кровотечение.

ВАЖНО! Человек, которые обрабатывает рану должен помыть руки и надеть латексные перчатки.

Применить давление. С помощью чистого материала надавите на рану. Это может быть марля или любой другой чистый и сухой кусок материала. Держите материал на ране, придавливая, до тех пор, пока кровотечение не остановится. Поднимите пострадавшую конечность. Если же была поранена нога или рука - тогда стоит поднять конечность вверх. Уменьшение потока крови тоже поможет остановить кровотечение.. Лед. В чистую, сухую ткань положите лед и приложите к ране. Лед поможет сузить кровеносные сосуды и останавливать кровотечение. Читайте также: Кровоточат десны: причины и лечение Чай. Еще врачи допускают во время кровотечения применять чай. Он является популярным средством борьбы с кровотечениями после стоматологических процедур. Это также своего рода антисептик, который убивает бактерии и помогает избежать инфицирования раны. Вазелин. Это средство применяют для небольших ран. После того, как кровотечение будет остановлено - протрите кожу вокруг сухой тканью, чтобы удалить оставшийся вазелин. Вазелин отлично подойдет для остановки кровотечения из небольшой раны depositphotos.com Гамамелис (ведьмин орешник). Продукты для наружного использования. С помощью гамамелиса также прекращают кровотечение. Антиперспирант. Он поможет сужению кровеносных сосудов, что помогает остановить кровотечение

Отметим, что необходимо проверить рану, чтоб она была чистой. Затем ее стоит перевязать, дабы не произошло заражение. Также советуем обратиться к профессионалам, чтоб предотвратить любые последствия непрофессиональной медицинской помощи.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как оказать первую помощь ребенку при ранении.