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Магнитные бури в ноябре 2018 года: в какие дни есть риск плохого самочувствия

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Когда ожидаются магнитные бури в ноябре 2018 года: узнайте прогноз активности солнца в конце осени.
Магнитные бури в ноябре 2018: прогноз на месяц
Магнитные бури в ноябре 2018: прогноз на месяц
depositphotos.com

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Осведомленность о геомагнитной обстановке на ближайший месяц позволит вам заранее подготовиться к неожиданностям и капризам Солнца, а также поберечь здоровье и общее самочувствие.

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Имейте в виду, что на протяжении всего ноября 2018 Солнце заметно активизируется, ожидается несколько незначительных, но продолжительных магнитных всплесков. А потому всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в последний осенний месяц.

Магнитные бури в ноябре 2018 года по числам

Магнитные колебания ожидаются 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 числа.

Магнитные бури в ноябре возможны 3, 4, 15 и 30 числа.

Магнитные бури в ноябре 2018 года – плохое самочувствие

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Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.

Как легче пережить магнитные бури в ноябре 2018 года:

  • ограничьте серьезную физическую нагрузку;
  • отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;
  • старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;
  • чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе в утренние и вечерние часы;
  • избегайте длительного нахождения на открытом солнце, особенно летом;
  • следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;
  • питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо.
  • откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней в ноябре 2018 в Украине.

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Теги: магнитные бури, магнитные бури в ноябре 2018, головная боль, солнце, самочувствие, здоровье
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Источник: ivona bigmir)net

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