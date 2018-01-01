Почему на теле появляются бородавки и как от них можно избавиться?

Виды бородавок: от чего появляются и как от них избавиться Depositphotos.com

Что такое бородавки, почему они появляются и можно ли от них избавиться? Эти вопросы интересуют многих, поэтому мы решили обратить ваше внимание на эту проблему.

Что такое бородавки:

Бородавки - доброкачественное новообразование кожи, зачастую вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка. Возникают бородавки из-за вируса папилломатоза человека.

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Из-за чего могу появиться бородавки:

Совместное пользование вещами: полотенцем, посудой, другими предметами быта;

Из-за использования необработанных антисептиком инструментов во время маникюра и педикюра;

Если не будете придерживаться правил гигиены в бане, сауне и других общественных местах, где может быть зараженным вирусом папилломы человек (к примеру, пройтись по полу без тапочек);

При половом контакте с зараженным партнером могут появиться кондиломы;

Если вы носите тесную обувь.

Виды бородавок:

Врачи выделяют следующие виды бородавок:

1. Обыкновенные

Обыкновенные бородавки называют еще простыми или вульгарными. По своей сути – это доброкачественное образование кожи, возвышающееся над ее поверхностью и представляющее собой невоспалительную папулу, покрытую выростами из клеток ороговевающего эпителия. Такие бородавки (от телесного до сероватого цвета – размером от 0,5 до 1,5 см) могут возникать на любом участке тела, но чаще всего - на тыльных сторонах кистей, пальцах.

Возможно ли удаление обыкновенной бородавки:

Удаление бородавок возможно. Оно осуществляется путем криодеструкции, электро- и лазерокоагуляции, хирургического иссечения.

Виды бородавок: от чего появляются и как от них избавиться Depositphotos.com

2. Плоские

Плоские бородавки представляют собой доброкачественное кожное образование, представляющее собой плоский узелок размером до 5 мм, незначительно возвышающийся над поверхностью кожного покрова. Плоские бородавки носят множественный характер и располагаются группами на лице. Также плоские бородавки могут появится на тыле кистей, голенях.

Возможно ли удаление плоской бородавки:

Удаление плоских бородавок возможно. Оно осуществляется с помощью удаления жидким азотом, электрокоагуляцией, радиоволновым методом или при помощи лазера.

Виды бородавок: от чего появляются и как от них избавиться Depositphotos.com

3. Остроконечные кондиломы

Остроконечные кондиломы – разновидность кондилом, представляют собой маленькие выросты телесного цвета, которые могут появляться на половых органах, вокруг заднего прохода, иногда во рту.

Специалисты отмечают, что остроконечные кондиломы появляются преимущественно у людей молодого возраста – от 17 до 33 лет. Их развитие связывают с ранней половой активностью, частой сменой партнёров и незащищёнными половыми контактами, и анальным сексом.

Возможно ли удаление остроконечные кондиломы бородавки:

В данном случае сочетают как консервативную терапию (процесс, целью которого является облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания), так и хирургические методы лечения. В большинстве случаев лечение носит симптоматический и общеукрепляющий характер. Этиотропная терапия (предусматривает воздействие на возбудителя) данного заболевания заключается в эрадикации (уничтожении) вируса папилломы человека, однако затрудняется полиморфностью вируса и характеризуется высокой стоимостью.

Виды бородавок: от чего появляются и как от них избавиться Depositphotos.com

4. Старческие

Старческие бородавки или себорейный кератоз (кератома) – это заболевание кожи невирусной природы. Эти бородавки возникают из-за: избыточного воздействие солнечных лучей на кожу, как у дачников; недостатка в организме стариков витаминов; употребления в пищу животных жиров и недостатка в рационе растительных масел.

Возможно ли удаление старческих бородавок:

Пока медики затрудняются дать ответ на этот вопрос. Врачи утверждают, что в случае, если вы столкнулись с такими бородавками – вам обязательно нужно обратится к врачу, а также следовать следующим рекомендациям:

исключить загар на солнце;

уменьшить количество стрессов;

увеличить количество овощей и фруктов в своем рационе;

не переутомляться и высыпаться (6-8 часов в день);

пятна смазывать гормональными мазями: фторокорт, флуцинар и ряд других;

систематически снабжать организм витамином С (5-6 драже в день).

Виды бородавок: от чего появляются и как от них избавиться Depositphotos.com

Народная медицина:

Мы настоятельно советуем обратиться к врачу, если у себя на теле вы обнаружили бородавки любых видов.

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Но существуют и народные средства лечения бородавок. В народной медицине против бородавок используют растительные средства: соки чистотела, лютика весеннего, молочая полумохнатого, бодяка ланцетолистного, лука репчатого, ряски маленькой, а также препараты из травы клоповника сорного, полыни горькой, семян василька синего, плодов рябины обыкновенной, листьев туи западной, льняное масло.

Эти способы подвергались критике, поскольку нет необходимых исследований, которые могли бы подтвердить эффективность лечение. А главное – что такие способы лечения бородавок не причинят вред здоровью человека.

Мифы о бородавках:

1. Бородавки появляются сразу после заражения ВПЧ (вирус папилломатоза человека)

Человек может заразиться ВПЧ, но еще несколько месяцев бородавки могут не проявляться. Пока нет способа предотвратить появление бородавок: есть вакцины, но они не гарантируют вам возможность заразиться ВПЧ спустя какое-то время после вакцинации.

2. Если бородавка прошла, значит, она больше не появится

На самом деле, если вы избавились от бородавки, то она может больше и не проявится, но так бывает не всегда. Есть бородавки, которые смогут проявится снова через неделю, а то и через год.

3. Вылечить бородавки невозможно

Это тоже миф. Медицина знает несколько способов, как избавиться от бородавки и выше мы вам об этом рассказывали. Врачи лишь отмечают, что на это уйдет не так уж и мало времени, но избавиться от бородавки можно.

Полезно знать:

Бородавки могут встречаться не только на коже. Папилломы встречаются и на слизистой оболочке полости рта, носа, придаточных пазух носа, глотки, голосовых связок, почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря.

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Чем раньше начать лечение, тем быстрее и эффективнее вы сможете избавиться от бородавки (бородавок).

Профилактика возникновения бородавок:

Есть ряд рекомендаций, которые направлены на профилактику. Чтоб уберечь себя от появления бородавок, необходимо придерживаться сбалансированного питания, укреплять иммунитет, исключить вредные привычки, придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом (использую личное спортивное снаряжение). При этом не забывайте о разборчивой половой жизни, соблюдение правил личной гигиены, обработке антисептиком травм кожи, избегать контактов с инфицированными людьми, стрессов.

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