Чем полоскать горло при простуде: 5 эффективных рецептов

Как лечить горло в домашних условиях при ангине – читайте на Ivona.

Сезон простуд уже давно начался, и чтобы укрепить иммунитет, необходимо добавить в рацион полезные продукты с содержанием витамина С, который способен предотвратить проникновение в организм различных инфекций. Кроме того, в период эпидемии врачи рекомендуют носить маски, уделять больше внимания гигиене и избегать мест скопления людей.

Но если предотвратить простуду не удалось, читайте, как нужно лечиться, по ссылке. Самым частым симптомом вирусных заболеваний, в том числе ангины и гриппа, является острая боль в горле. Разумеется, в этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. В поликлинике вам пропишут медикаментозное лечение, мы же расскажем, как лечить больное горло без лекарственных препаратов в домашних условиях.

Полоскание является одним из самых эффективных способах лечения горла depositphotos.com

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Проверенным и эффективным помощником при лечении больного горла является полоскание. Проводить процедуру необходимо не менее 4 раз в день, а раствор должен быть теплым, но не горячим. Стоит также обратить внимание на сам процесс – раствор должен проникнуть максимально глубоко – до миндалин, для этого необходимо запрокидывать голову назад, а язык вытягивать вперед. Прополоскав горло, жидкость нужно выплюнуть и набрать новую – пока раствор в стакане не закончится. После полоскания горла не рекомендуется принимать пищу в течение 30 минут.

Чем полоскать горло при простуде – эффективные методы:

Сода, соль, йод. Самый распространенный способ полоскать горло при ангине, гриппе и других вирусных заболеваниях. Необходимо нагреть воду (понадобится 250 мл), добавить в нее по 1 чайной ложке соды и соли, а также 3 капли йода. Полощите горло 3-4 раза в день.

Полоскание горла ромашкой. Необходимо залить 1,5 столовых ложки сушенной ромашки стаканом кипятка и дать раствору завариться под крышкой в течение 30 минут. Полоскать горло ромашкой рекомендуется каждых 2 часа в разгар простуды, когда больному становится лучше, можно снизить количество процедур до 3-4 в день. Лекарственная ромашка обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему ее используют не только при боли в горле во время ангины или гриппа, но и при воспалении десен и зубной боли.

Рецепт полоскания горла ромашкой depositphotos.com

При пневмонии и ангине поможет отвар эвкалипта, который обладает противовоспалительным, антибактериальным, жаропонижающим, отхаркивающим, болеутоляющим свойствами. Для этого вам понадобится 1 чайную ложку листьев эвкалипта залить 200 граммами кипятка, довести отвар до кипения, дать настояться под крышкой 15-20 минут и процедить. Существует и более простой способ: можно добавить 1-2 капли эвкалиптового масла в стакан теплой воды. Обратите внимание, полоскать горло эвкалиптом не рекомендуется людям, склонным к аллергии (необходимо для начала проверить реакцию организма) и беременным женщинам.

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Снять боль и вылечить больное горло поможет настойка календулы, способствующая снятию воспаления, смягчающая и устраняющая гнойные пробки. 1 чайную ложку настойки календулы необходимо растворить в 200 мл теплой воды. Отметим, если полоскание горла при ангине и других простудных заболеваниях необходимо ребенку, дозу настойки календулы следует уменьшить вдвое, то есть на 200 мл воды 0,5 чайной ложки настойки.

Большинство рецептов полоскания основаны на растительных отварах depositphotos.com

Полоскать горло можно луковой шелухой. Раствор готовится не так быстро, как в предыдущих способах. 3 чайных ложки луковой шелухи необходимо залить 0,5 л воды, прокипятить и настаивать отвар в течение 4 часов. Перед полосканием процедите раствор. После процедуры вы почувствуете постепенное понижение болевых ощущений в горле.

Кроме того, при боли в горле необходимо употреблять много теплой воды, пить малиновый, смородиновый и другие чаи, а также молоко с маслом какао, которое смягчит болевые ощущения.

А если вы хотите укрепить иммунитет, предлагаем начать с уровня гемоглобина в крови. ТОП-10 продуктов, которые помогут повысить гемоглобин, смотрите по ссылке.