Профилактика гриппа и ОРВИ: как лечить простуду

Риск заболеть в холодное время года очень высок. В этот период наша иммунная система наиболее слабая, поэтому стоит обратить на нее внимание и побеспокоится о том, что грядет чреда вирусов, которые приводят к заболеванию гриппом, ОРВИ и другими простудами. Простудные заболевания могут носить разные названия, но в их основе лежит одна причина – инфицирование различных частей тела и, в особенности, верхних дыхательных путей, болезнетворными микроорганизмами. К этому надо быть готовыми.

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Важно, конечно, знать о методах профилактики гриппа, о том, как лечиться от простуд беременным, детям, пожилым и другим группам населения. В этой статье мы и предлагаем вам узнать об эффективных методах и способах лечения и профилактики, а также о некоторых народных средствах, которые помогут в лечении:

Основными методами профилактики являются:

прием противовирусных препаратов;

прием иммуномодулирующих препаратов;

вакцинация (время введения вакцины — начало осени (сентябрь-октябрь), а иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней);

ношение масок (их необходимо носить, если возле вас есть больной человек, но многие носят и в повседневной жизни, чтобы не зарязиться);

закаливание и укрепление организма (осень - самое время для того, чтобы снабдить свой организм полезными витаминами);

гигиена (будьте внимательны и старайтесь избегать контактов с больным человеком и не пользоваться общей посудой и другими офисными или бытовыми предметами);

избегание мест скопления людей во время эпидемий.

Методы профилактики являются очень важными depositphotos.com

Симптомы гриппа:

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:

резкое повышение температуры тела (более 38°С);

головная боль;

боль в мышцах;

боль в горле;

кашель и насморк.

Методы лечения гриппа и других простудных заболеваний:

Этиотропные препараты

Этиотропные препараты действуют напрямую на вирусы, убивая их, или делая невозможным их размножение. Эти препараты эффективны лишь против вирусов гриппа, а профилактика гриппа с их помощью нежелательна по причине высокой токсичности данных препаратов. Их использование предусмотрено в начальный период заболевания гриппом.

Иммуномодуляторы

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Гриппферон, Виферон, Кагоцел и многие другие препараты предназначены, чтобы повышать иммунитет и стимулировать выработку особых веществ – интерферонов. Именно они борются с вирусной инфекцией. Специалисты-иммунологи не рекомендует эти препараты в профилактических целях. Ведь эти препараты не укрепляют иммунитет, а ослабевают его, борясь с вирусами самостоятельно. Профилактика с помощью данных препаратов должна совершаться лишь по рекомендациям врача.

Симптоматические препараты

Третья категория средств - жаропонижающие и обезболивающие препараты. В их состав входит парацетамол, ибупрофен и аспирин. Использовать их нужно во время болезни гриппа и ОРВИ. Врачи обращают свое внимание на то, что при длительном применении оказывают негативное влияние на печень. Детям до 12 лет Аспирин вообще противопоказан.

Поскольку к группе повышенного риска заболеть гриппом или ОРВИ относятся дети, пожилые люди и беременные женщины, необходимо знать, как их лечить во время болезни.

Лечение гриппа и ОРВИ женщин при беременности, детей и пожилых людей:

Методы лечения гриппа и ОРВИ для всех возрастов в целом одни и те же depositphotos.com

Если заболела беременная, тогда ей обязательно нужно обратится к врачу. Важно, чтобы беременная не занималась самолечением, что может усугубить ситуацию и навредить здоровью ее будущего ребенка. Такой же совет при болезни у детей и пожилых людей. Использование медикаментов, которые будут полезны обычному человеку, могут навредить детям, пенсионерам и беременным.

Для лечения у врачей есть целый ряд рекомендаций:

Регулярно проветривайте комнату, но избегайте сквозняков. Делайте влажную уборку помещения. Поставьте рядом с батареей или на батарею открытую посуду с водой, чтобы повысить влажность. Ноги надо обязательно держать в тепле. Для беременной женщины важен покой физический и эмоциональный, особенно в период недомогания. Сон должен быть достаточным, до 7-8 часов. Обязательно перед сном очищайте нос. Капли и спреи в период болезни не желательны, их использование нужно обсудить с доктором. Полезны паровые ингаляции Можно также провести ароматерапию. Герань устраняет воспаления ухо-горла-носа, сосна устраняет кашель и облегчает дыхание, чабрец оказывает отхаркивающее действие. Нельзя использовать: эссенции вербены, эвкалипта, имбиря, камфары, гвоздики, розмарина, иссопа, корицы. Читайте также: Осенний рацион: 7 самых полезных продуктов сезона Пейте много жидкости — до 1,5-2 литров в день. Лучше, чтобы это были кислые напитки, например, брусничный, клюквенный морсы, чай с лимоном, теплое молоко с медом или с ягодами малины, зеленый чай, чай с липой, черной смородиной, березовый сок с молоком.

Нетрадиционная медицина:

Рецепты лечения нетрадиционной медициной depositphotos.com

1 ст. ложка меда, сок 1 лимона, 2 свежих яйца, стакан кипяченой воды. Смешать мед, яйца и лимон, залить кипятком, еще раз размешать. Пить в течение дня по несколько глотков каждый час. При кашле полезно есть лук, поджаренный на сливочном масле и смешанный с медом. 1 стакан сока репы и 1 ст. ложку меда тщательно перемешать и подержать на огне до закипания, снять, остудить. Пить по 3 глотка несколько раз в день до еды. Взять малины и травы душицы. 1 ст. ложку смеси в 1 стакане кипятка, настаивать 20 минут. Отвар пить, как чай и горячим. Можно добавить ложку меда. Цветки ромашки заварить кипятком. Процедить, дать остыть. Капать по 2-3 капли в каждую ноздрю.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как отличить простуду от гриппа.