Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Простуда и грипп: как отличить болезни по симптомам

Комментариев: 5
Узнайте, как по симптомам болезни отличить грипп от ОРВИ и что делать при первых признаках простуды.
Отличия гриппа и простуды
Отличия гриппа и простуды
depositphotos.com

Признаки гриппа и простуды бывают очень похожими. Что общего у этих заболеваний, чем отличается грипп от ОРВИ и как научиться их различать, читайте на Ivona.

Узнайте, как по симптомам болезни отличить грипп от ОРВИ и что делать при первых признаках простуды.

Читайте также: ТОП-8 осенних продуктов, богатых витамином С

  • Одно из первых и основных отличий простуда и грипп вызываются разными вирусами (вирус гриппа, вирус парагриппозной инфекции, аденовирусные инфекции, риновирусные инфекции и т.д.); 
  • Грипп возникает резко и всегда остро. Как правило, человек может сказать даже час, когда заболел. А ОРВИ проявляется постепенно, усиливаясь с каждым днем;
  • Простуда характеризуется незначительным повышением температуры тела (редко выше 38,5°С). Резкое возникновение температуры в течение нескольких часов до 39-40°С и сохранение ее в течение 3-4 дней присуще гриппу;

  • Читайте также: Как избавиться от простуды за один день

    Грипп вызывает ломоту во всем теле, озноб, потливость, сильную головную боль, рези в глазах и светобоязнь. При ОРВИ также присутствует разбитость, но без ярко выраженных болей;
  • Простуда часто сопровождается сильным насморком. При гриппе его, как правило, не бывает;
  • При гриппе нередко возникает мучительный кашель и боль за грудиной по ходу трахеи на 2-е сутки болезни. При простуде кашель умеренный.
  • Для гриппа характерно возникновение эпидемий, охватывающих значительную часть населения. Эта болезнь протекает тяжелее, чаще дает осложнения и может закончиться летальным исходом.

Как избежать гриппа и простуды

  • Мойте руки антибактериальным мылом, особенно после улицы;

    Читайте также:  Как похудеть к Новому году за 2 месяца: действенные способы

  • Отдыхайте. Недосыпание отрицательно влияет на иммунную систему, делая ее уязвимой для вирусов гриппа и простуды.
  • Регулярно убирайте в доме и проводите влажную уборку;
  • Употребляй витамины. Лучше, если вы будете получать их из натуральных сезонных продуктов;
  • Ешьте побольше цитрусовых, чтобы поддержать иммунитет;
  • Ведите активный образ жизни.

Читайте в галерее о продуктах с высоким содержанием витамина С:

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать при гриппе и простуде: главные ошибки быстрого выздоровления.

Поделись:
Теги: грипп, простуда, симптомы гриппа, болезнь, ОРВИ, отличия, фото, галерея, продукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Настя  (аноним)  13.11.2017, 11:10
Оценка:  0
Настя
Сейчас все кругом болеют, выйти то страшно было. Но я нашла такой спрей хороший мореназал имунно. Промываю им нос и вирусы никакие в организм не попадают. Прям отличная защита от гриппа и орви, да и иммунитет местный укрепляется благодаря особому составу
СказочныйПатрио  (аноним)  21.10.2017, 16:51
Оценка:  -2
СказочныйПатрио
Мне помагает гимн Украины,спел и сразу здоровый,попрыгал и деньги на голову упали
sharry-sharry    21.10.2017, 17:38
Оценка:  +2
sharry-sharry
Вы больной рашизмом человек.Лечитесь пока не поздно!
Василий*Петросян    21.10.2017, 16:41
Оценка:  0
Василий*Петросян
болел в прошлом году гриппом (два дня просидел с температурой 38-39.6) повезло без осложнений.
до этого очень часто болел простудами.
как по моим ощущения после гриппа моё состояние очень сильно улучшилось, практически перестал болеть простудами.
Василий*Петросян    21.10.2017, 16:42
Оценка:  0
Василий*Петросян
до этого у меня было 3 воспаления легких за год. пропил много антебиотиков, убил желудок. 3 года востанавливал своё здоровье
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь