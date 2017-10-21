Простуда и грипп: как отличить болезни по симптомам
Узнайте, как по симптомам болезни отличить грипп от ОРВИ и что делать при первых признаках простуды.
Признаки гриппа и простуды бывают очень похожими. Что общего у этих заболеваний, чем отличается грипп от ОРВИ и как научиться их различать, читайте на Ivona.
Узнайте, как по симптомам болезни отличить грипп от ОРВИ и что делать при первых признаках простуды.
Читайте также: ТОП-8 осенних продуктов, богатых витамином С
- Одно из первых и основных отличий – простуда и грипп вызываются разными вирусами (вирус гриппа, вирус парагриппозной инфекции, аденовирусные инфекции, риновирусные инфекции и т.д.);
- Грипп возникает резко и всегда остро. Как правило, человек может сказать даже час, когда заболел. А ОРВИ проявляется постепенно, усиливаясь с каждым днем;
- Простуда характеризуется незначительным повышением температуры тела (редко выше 38,5°С). Резкое возникновение температуры в течение нескольких часов до 39-40°С и сохранение ее в течение 3-4 дней присуще гриппу;
Читайте также: Как избавиться от простуды за один деньГрипп вызывает ломоту во всем теле, озноб, потливость, сильную головную боль, рези в глазах и светобоязнь. При ОРВИ также присутствует разбитость, но без ярко выраженных болей;
- Простуда часто сопровождается сильным насморком. При гриппе его, как правило, не бывает;
- При гриппе нередко возникает мучительный кашель и боль за грудиной по ходу трахеи на 2-е сутки болезни. При простуде кашель умеренный.
- Для гриппа характерно возникновение эпидемий, охватывающих значительную часть населения. Эта болезнь протекает тяжелее, чаще дает осложнения и может закончиться летальным исходом.
Как избежать гриппа и простуды
- Мойте руки антибактериальным мылом, особенно после улицы;
Читайте также: Как похудеть к Новому году за 2 месяца: действенные способы
- Отдыхайте. Недосыпание отрицательно влияет на иммунную систему, делая ее уязвимой для вирусов гриппа и простуды.
- Регулярно убирайте в доме и проводите влажную уборку;
- Употребляй витамины. Лучше, если вы будете получать их из натуральных сезонных продуктов;
- Ешьте побольше цитрусовых, чтобы поддержать иммунитет;
- Ведите активный образ жизни.
Читайте в галерее о продуктах с высоким содержанием витамина С:
Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать при гриппе и простуде: главные ошибки быстрого выздоровления.
Полная версия правил
до этого очень часто болел простудами.
как по моим ощущения после гриппа моё состояние очень сильно улучшилось, практически перестал болеть простудами.