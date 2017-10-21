Простуда и грипп: как отличить болезни по симптомам

Узнайте, как по симптомам болезни отличить грипп от ОРВИ и что делать при первых признаках простуды.

Признаки гриппа и простуды бывают очень похожими. Что общего у этих заболеваний, чем отличается грипп от ОРВИ и как научиться их различать, читайте на Ivona.

Узнайте, как по симптомам болезни отличить грипп от ОРВИ и что делать при первых признаках простуды.

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Одно из первых и основных отличий – простуда и грипп вызываются разными вирусами (вирус гриппа, вирус парагриппозной инфекции, аденовирусные инфекции, риновирусные инфекции и т.д.);

– (вирус гриппа, вирус парагриппозной инфекции, аденовирусные инфекции, риновирусные инфекции и т.д.); Грипп возникает резко и всегда остро . Как правило, человек может сказать даже час, когда заболел. А ОРВИ проявляется постепенно, усиливаясь с каждым днем;

. Как правило, человек может сказать даже час, когда заболел. А ОРВИ проявляется постепенно, усиливаясь с каждым днем; Простуда характеризуется незначительным повышением температуры тела (редко выше 38,5°С). Резкое возникновение температуры в течение нескольких часов до 39-40°С и сохранение ее в течение 3-4 дней присуще гриппу;

тела (редко выше 38,5°С). Резкое возникновение температуры в течение нескольких часов до 39-40°С и сохранение ее в течение 3-4 дней присуще гриппу; Читайте также: Как избавиться от простуды за один день Грипп вызывает ломоту во всем теле , озноб, потливость, сильную головную боль, рези в глазах и светобоязнь. При ОРВИ также присутствует разбитость, но без ярко выраженных болей;

, озноб, потливость, сильную головную боль, рези в глазах и светобоязнь. При ОРВИ также присутствует разбитость, но без ярко выраженных болей; Простуда часто сопровождается сильным насморком . При гриппе его, как правило, не бывает;

. При гриппе его, как правило, не бывает; При гриппе нередко возникает мучительный кашель и боль за грудиной по ходу трахеи на 2-е сутки болезни. При простуде кашель умеренный.

и боль за грудиной по ходу трахеи на 2-е сутки болезни. При простуде кашель умеренный. Для гриппа характерно возникновение эпидемий, охватывающих значительную часть населения. Эта болезнь протекает тяжелее, чаще дает осложнения и может закончиться летальным исходом.

Как избежать гриппа и простуды

Мойте руки антибактериальным мылом, особенно после улицы; Читайте также: Как похудеть к Новому году за 2 месяца: действенные способы

Отдыхайте. Недосыпание отрицательно влияет на иммунную систему, делая ее уязвимой для вирусов гриппа и простуды.

Регулярно убирайте в доме и проводите влажную уборку;

Употребляй витамины. Лучше, если вы будете получать их из натуральных сезонных продуктов;

Ешьте побольше цитрусовых, чтобы поддержать иммунитет;

Ведите активный образ жизни.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать при гриппе и простуде: главные ошибки быстрого выздоровления.