Ученые выяснили, что на процесс сжигания калорий влияют не только тренировки и режим питания, но и время суток.

Вопрос-ответ: в какое время суток организм сжигает больше калорий? depositphotos.com

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За сутки наш организм сжигает определенное количество калорий. Их вариация зависит от питания, качества тренировок, продолжительности сна и общего самочувствия. Но знаете ли вы, что на сжигание лишних см также влияет время суток? Далее в материале объясняем, почему.

Ученые Медицинской школы Гарвардского университета провели исследование, которое выявило, что в состоянии покоя человек сжигает на 10% больше калорий в конце дня, чем ранним утром или поздней ночью (разница составила 130 калорий).

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В ходе эксперимента семь участников в возрасте от 38 до 69 лет целый месяц жили в изолированном от телефонов и интернета помещении, при искусственном освещении. Лишив испытуемых возможности отслеживать точное время суток, исследователи самостоятельно задавали им суточные ритмы, каждый раз смещая наступление ночи на 4 часа.

Выяснилось, что наименьшее количество калорий организм в спокойном состоянии расходует около 5 часов утра, а наибольшее — около 5 часов вечера. Это подтверждает, что циркадные ритмы, которые управляют внутренними часами организма, циклами сна и бодрствования, влияют на процесс похудения.

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