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Имбилдинг для женщин: почему им стоит заняться каждой

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Интимная гимнастика на самом деле давно применяется урологической и гинекологической практике.
Имбилдинг для женщин: упражнения
Имбилдинг для женщин: упражнения
depositphotos.com

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О тренажерах Кегеля и вагинальных шариках слышал, наверное, каждый. А вот, как и главное зачем их использовать ответить может не каждый. Имбилдинг или интимная гимнастика с каждым годом набирает все большую популярность, поэтому Ivona решила выяснить, что это за тренировки, кому их следует делать и какая в них польза. Ну и, конечно, мы поделимся с вами самыми полезными упражнениями.

Имбилдинг: что это и когда появился

Имбилдинг – это тренажерная методика развития тазовых мышц для профилактики различных женских заболеваний, приобретения естественных навыков, необходимых при беременности, родах и сексе.

Имбилдинг получил широкое применение в ХХ веке благодаря гинекологу Арнольду Кегелю. Нет, он пытался улучшить сексуальную жизнь своих пациенток, а всего лишь помогал девушкам с недержанием мочи. Пациентки после выполнения ряда упражнений по укреплению мышц тазового дна сообщили об увеличении чувствительности во время полового акта, а аноргазмичные женщины сообщили о том, что начали испытывать разрядку во время секса.

Интимная гимнастика: польза и противопоказания

Если вы, услышав об улучшении качества сексуальной жизни, побежали покупать тренажер Кегеля, остановитесь. Все же перед началом таких тренировок стоит проконсультироваться со своим гинекологом.

Наиболее частые противопоказания для занятий с имбилдингом:

  • острые воспалительные процессы, протекающие с повышенной температурой и с признаками нарастания изменений в картине крови,
  • флебит и тромбофлебит сосудов малого таза и нижних конечностей,
  • септические состояния,
  • маточные и послеоперационные кровотечения,
  • в период беременности и первые месяцы после родов.

Интимная гимнастика для девушек: упражнения
Интимная гимнастика для девушек: упражнения
depositphotos.com
Что дает интимная гимнастика:

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  • помогает в решении ряда гинекологических проблем,
  • улучшает кровообращение и обменные процессы в органах малого таза,
  • делает грядущие роды менее болезненными, помогает избежать разрывов во время родов и быстрее восстановиться после них,
  • отодвигает во времени или смягчает течение климактерического периода,
  • облегчает предменструальный синдром и избавляет от болезненных менструаций,
  • позволяет достичь яркого вагинального оргазма.

Имбилдинг: упражнения в домашних условиях

Заниматься интимной гимнастикой можно и дома. Существует несколько видов упражнений: дыхательные практики, занятие со специальными тренажерами и упражнения для мышц. Если у вас нет возможности освоить тренажеры с тренером, рекомендуется делать несложные упражнения для мышц дома.

Упражнения по имбилдингу для новичков:

  1. Сжимайте и разжимайте мышцы в течение 10 секунд, а затем делайте 10-секундный перерыв. Стоит сделать 5-10 таких сетов, один сет – это три подхода по 10 секунд.
  2. Сжимайте и расслабляйте мышцы. Для новичков время упражнения 2 минуты, для более продвинутых – до 20 минут. Это упражнение нужно выполнять 3 раза в день.

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Теги: интимная гимнастика, имбилдинг, женское здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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