Имбилдинг для женщин: почему им стоит заняться каждой

Интимная гимнастика на самом деле давно применяется урологической и гинекологической практике.

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О тренажерах Кегеля и вагинальных шариках слышал, наверное, каждый. А вот, как и главное зачем их использовать ответить может не каждый. Имбилдинг или интимная гимнастика с каждым годом набирает все большую популярность, поэтому Ivona решила выяснить, что это за тренировки, кому их следует делать и какая в них польза. Ну и, конечно, мы поделимся с вами самыми полезными упражнениями.

Имбилдинг: что это и когда появился

Имбилдинг – это тренажерная методика развития тазовых мышц для профилактики различных женских заболеваний, приобретения естественных навыков, необходимых при беременности, родах и сексе.

Имбилдинг получил широкое применение в ХХ веке благодаря гинекологу Арнольду Кегелю. Нет, он пытался улучшить сексуальную жизнь своих пациенток, а всего лишь помогал девушкам с недержанием мочи. Пациентки после выполнения ряда упражнений по укреплению мышц тазового дна сообщили об увеличении чувствительности во время полового акта, а аноргазмичные женщины сообщили о том, что начали испытывать разрядку во время секса.

Интимная гимнастика: польза и противопоказания

Если вы, услышав об улучшении качества сексуальной жизни, побежали покупать тренажер Кегеля, остановитесь. Все же перед началом таких тренировок стоит проконсультироваться со своим гинекологом.

Наиболее частые противопоказания для занятий с имбилдингом:

острые воспалительные процессы, протекающие с повышенной температурой и с признаками нарастания изменений в картине крови,

флебит и тромбофлебит сосудов малого таза и нижних конечностей,

септические состояния,

маточные и послеоперационные кровотечения,

в период беременности и первые месяцы после родов.

Интимная гимнастика для девушек: упражнения depositphotos.com

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помогает в решении ряда гинекологических проблем,

улучшает кровообращение и обменные процессы в органах малого таза,

делает грядущие роды менее болезненными, помогает избежать разрывов во время родов и быстрее восстановиться после них,

отодвигает во времени или смягчает течение климактерического периода,

облегчает предменструальный синдром и избавляет от болезненных менструаций,

позволяет достичь яркого вагинального оргазма.

Имбилдинг: упражнения в домашних условиях

Заниматься интимной гимнастикой можно и дома. Существует несколько видов упражнений: дыхательные практики, занятие со специальными тренажерами и упражнения для мышц. Если у вас нет возможности освоить тренажеры с тренером, рекомендуется делать несложные упражнения для мышц дома.

Упражнения по имбилдингу для новичков:

Сжимайте и разжимайте мышцы в течение 10 секунд, а затем делайте 10-секундный перерыв. Стоит сделать 5-10 таких сетов, один сет – это три подхода по 10 секунд. Сжимайте и расслабляйте мышцы. Для новичков время упражнения 2 минуты, для более продвинутых – до 20 минут. Это упражнение нужно выполнять 3 раза в день.

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