У плохого настроения весной может быть множество причин, поэтому мы предлагаем сразу несколько рецептов борьбы с ним.

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Знаете ли вы хоть одного человека, который бы весной не приписывал себе депрессию и авитаминоз? Спешим вас успокоить, скорее всего никакой депрессии у вас нет (ведь это серьезное психическое расстройство), а просто хандра, грусть и плохое настроение. Как с ними бороться Ivona узнала у психолога Елены Ермоленко.

Как предотвратить плохое настроение весной: рекомендации психолога

Прежде всего, психолог Елена Ермоленко рекомендует позаботиться о себе, своем здоровье, разнообразить досуг и регулярно гулять.

Психолог Елена Ермоленко о том, как побороть плохое настроение весной пресс-служба

Принимайте витамины и микроэлементы, чтобы поддержать высокую умственную и физическую работоспособность, нервную и иммунную систему.

Регулярно выходите на свежий воздух не зависимо от погоды и особенно в солнечные дни, побольше гуляйте пешком.

Займитесь собой! Весна – пора сменить прическу, гардероб, пройти курс массажа, побаловать себя обновками и добавить в одежду ярких красок.

Чаще улыбайтесь! Смотрите комедии, встречайтесь с друзьями. Вечером за ужином обменяйтесь позитивными событиями, которые случились за день. Избегайте вечно не довольных энергетических вампиров.

Составьте список удовольствий. Запишите 50 пунктов – от чего вы получаете удовольствие и кайфуете. Включите даже самые простые вещи. Например, аромат любимые духов или чашка кофе. Каждый день выполняйте 1-2 пункта из списка.

Займитесь спортом. Мышечная активность стимулирует выработку адреналина, серотонина и эндорфинов. Собираясь на работу, 5-10 минут потанцуйте под любимую песню. Или сделайте утреннюю зарядку. Если тренируетесь вечером – не переутомляйтесь.

Включите в рацион питания продукты, которые поднимают настроение и улучшают самочувствие: свежие фрукты, овощи, зелень, продукты, содержащие йод, морскую рыбу, орехи, курагу, черный шоколад. Приправляйте блюда и десерты восточными пряностями, острыми или ароматными.

Творите! Сублимируйте и выражайте свои грустные мысли и образы в живопись, стихи или прозу. Очень полезно делать что-то руками, вышивать, лепить.

Создайте карту желаний. Весна – лучшее время для начала новой жизни. Запишитесь на коуч сессию, наметьте новые цели, разбейте их на шаги и создайте коллаж из вдохновляющих картинок.

Старайтесь избегать истощающих диет, слишком жирных и сладких блюд. Не злоупотребляйте алкоголем, крепким чаем, большим количеством кофе.

Устройте перемены. Новая обстановка, свежие впечатления и яркие события – эффективные средства от хандры и депрессии. Обновите интерьер, переставьте мебель в доме. Или отправьтесь в путешествие. Несколько дней в горах или на пляже избавят от тяжелых мыслей, негатива и переключат на приятные впечатления.

Влюбитесь. Зарегистрируйтесь на сайте знакомств, чаще бывайте на людях, ходите на свидания.

Не звоните бывшим. А если не можете забыть прошлые отношения, тоскуете, страдаете и мучительно хотите вернуть любимого человека, запишитесь ко мне на психологическую консультацию. Это лучшее лекарство от несчастной любви.

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