Один из эффективных способов похудеть в домашних условиях - это придерживаться рекомендаций диеты Магги.

Диета Магги: как похудеть за 4 недели? unsplash.com

Основные принципы такой деты - это соблюдение правильного меню в течении 4х недель, которое является фиксированным и неизменным. Название диеты дано по фамилии диетолога, которая ее и разработала.

Особенности Диеты

Говорят, что лишние килограммы тают очень быстро, а фигура на глазах меняет форму. Если верить отзывам, то на этой диете можно сбросить 10-12 кг.

Меню диеты Магги составлено таким образом, чтобы заставить организм сжигать накопленный жир с помощью активных химических процессов.

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Так как она состоит из продуктов, которые заставляют организм расходовать больше энергии и сжигать лишний жир. Диета переносится хорошо, меню готовить легко, а возрастных ограничений – нет.

На такой диете можно потерять до 12 кг unsplash.com

Эта диета предполагает строгое меню, и соблюдение ряда правил:

Любое мясо должно быть нежирным, баранина и свинина - запрещены. Из овощей нельзя употребляют картофель;

Физическая активность обязательна, хотя бы получасовая прогулка один раз в день.

Нужно много пить. Не менее 2 литров воды в день.

Напитки, чая и кофе нужно употреблять без сахара. К слову, сахар на этой диете – табу.

Не вносите изменения в перечень продуктов! Если на что-то из меню у вас аллергия, просто исключите продукт, а не заменяйте;

Разрешены плоды спелого манго, банана, винограда и фиников, а также инжира.

Можно есть морковь, огурец или салат;

Какие продукты разрешены

Меню диеты Магги составлено таким образом, чтобы заставить организм сжигать накопленный жир с помощью активных химических процессов. unsplash.com

Фрукты. В рационе обязательно должны присутствовать мандарины, грейпфрут, апельсины, киви, хурма, яблоки, вишня и киви.

В рационе обязательно должны присутствовать мандарины, грейпфрут, апельсины, киви, хурма, яблоки, вишня и киви. Рыба, морепродукты. Постная рыба (минтай, камбала, пикша), креветки;

Постная рыба (минтай, камбала, пикша), креветки; Напитки. Чай и кофе без сахара и молока.

Чай и кофе без сахара и молока. Овощи/зелень. Употреблять в пищу любые овощи: морковь, кабачки, брокколи, стручковую фасоль. Кроме того, разрешено употребление замороженных овощных смесей. Можно готовить на пару, варить, запекать, есть в сыром виде, делать смузи и готовить в мультиварке. Главное правило - никаких жарки и масла. Варить в воде. Можно добавить разрешенные специи;

Употреблять в пищу любые овощи: морковь, кабачки, брокколи, стручковую фасоль. Кроме того, разрешено употребление замороженных овощных смесей. Можно готовить на пару, варить, запекать, есть в сыром виде, делать смузи и готовить в мультиварке. Главное правило - никаких жарки и масла. Варить в воде. Можно добавить разрешенные специи; Сладкое. Заменители сахара (стевия, сироп агавы);

Заменители сахара (стевия, сироп агавы); Хлеб. Только цельнозерновой хлеб.

Только цельнозерновой хлеб. Молочные продукты. Нежирный творог (максимум до 9%). Сыр (20% жирности). Йогурт и кефир (можно вводить в диету, начиная с 4 недель);

Нежирный творог (максимум до 9%). Сыр (20% жирности). Йогурт и кефир (можно вводить в диету, начиная с 4 недель); Мясо . Можно есть субпродукты и не жирное мясо. Продукты разрешено варить, запекать, тушить.

. Можно есть субпродукты и не жирное мясо. Продукты разрешено варить, запекать, тушить. Яйца. Яйца есть можно.

Яйца есть можно. Приправы. Соль, перец, чеснок, лук, приправы (без сахара и крахмала), соевый соус (без сахара), лимон, желатин, бальзамический уксус, имбирь.

Первая неделя

Понедельник

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви.

один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви. Ужин: Постное отварное мясо (любое, кроме баранины), например фарш.

Вторник

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: курица отварная (можно жарить, кожицу нужно снять).

курица отварная (можно жарить, кожицу нужно снять). Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца 1 грейпфрут (можно апельсин), салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), 1 тост.

Один из эффективных способов похудеть в домашних условиях - это придерживаться рекомендаций диеты Магги. unsplash.com

Среда

Завтрак : 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: 1 тост, нежирный сыр, помидоры.

1 тост, нежирный сыр, помидоры. Ужин: нежирное отварное мясо (любое, кроме баранины), например фарш.

Четверг

Завтрак: 1-2 сваренных вкрутую яйца и половинка грейпфрута или апельсина.

1-2 сваренных вкрутую яйца и половинка грейпфрута или апельсина. Обед: один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви.

один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви. Ужин: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо (любое, кроме баранины), например фарш.

Пятница

Завтрак : 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: 2 вареных всмятку яйца на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек или фасоль + кабачки).

2 вареных всмятку яйца на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек или фасоль + кабачки). Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки) кусочек отварной или жареной рыбы.

Суббота

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви.

один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви. Ужин: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки), нежирное отварное мясо (любое, кроме баранины), например, фарш.

Воскресенье

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: отварная курица (можно жарить, кожицу нужно снять), Помидоры, приготовленные на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек или тыква + фасоль), 1 цельный грейпфрут (можно апельсин).

отварная курица (можно жарить, кожицу нужно снять), Помидоры, приготовленные на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек или тыква + фасоль), 1 цельный грейпфрут (можно апельсин). Ужин: отварные или тушеные овощи (морковь + зеленый горошек или кабачки + стручковая фасоль).

Рацион диеты на 4 недели unsplash.com

Вторая неделя

Понедельник

Читай также: Зеленый салат: вкусно и просто Завтрак : 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо.

салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо. Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), 2 вареных яйца, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки).

Вторник

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо.

салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо. Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), 2 вареных яйца всмятку.

Среда

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: огурцы отварное или жареное мясо.

огурцы отварное или жареное мясо. Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), 2 вареных яйца всмятку.

Четверг

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед : 2 вареных яйца всмятку нежирный соленый сыр на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек).

: 2 вареных яйца всмятку нежирный соленый сыр на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек). Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца.

Пятница

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: отварная рыба (в любом количестве).

отварная рыба (в любом количестве). Ужин: 2 вареных яйца всмятку.

Суббота

Завтрак : 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина. Обед: отварное нежирное мясо, 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), помидоры.

отварное нежирное мясо, 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), помидоры. Ужин: фруктовый салат (дыня, мандарин, персик, апельсин, яблоко).

Важно придерживаться рекомендаций диеты Магги для хорошего результата unsplash.com

Воскресенье

Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.

Обед: помидоры, тушеные или вареные овощи (кабачки + стручковая фасоль), вареный цыпленок (можно жарить, кожицу необходимо удалить), 1 цельный грейпфрут (можно апельсин).

Ужин: помидоры, тушеные или отварные овощи (фасоль + кабачки), вареная курица (можно жарить, кожицу необходимо удалить!) 1 цельный грейпфрут (можно апельсин).

Третья неделя

Понедельник

В течение дня ешьте фрукты (кроме банана, манго, винограда, фиников, инжира) в любом количестве.

Вторник

В течение дня есть сырые или вареные овощи (кроме картофеля) в любом количестве.

Среда

В течение дня ешьте фрукты (кроме запрещенных) и овощи (кроме картофеля) в любом количестве.

Четверг

В течение дня есть отварную рыбу (можно приготовить на пару) в любом количестве, салат или капусту, вареные овощи (кроме картофеля).

Пятница

В течение дня ешьте нежирное отварное или жареное мясо (кроме баранины) или курицу, вареные овощи (кроме картофеля) в любом количестве.

Выходные

В течение дня ешьте фрукты (кроме банана, манго, винограда, фиников, инжира) в любом количестве.

Список разрешенных продуктов позволяет разнообразить меню unsplash.com

Четвертая неделя

Понедельник

Продукты на каждый день: четверть вареной курицы Или 4 ломтика нежирного мяса (жареного или вареного около 200 г), 1 банка консервированного тунца (без масла), 4 огурца, 2-4 помидора, 1 тост, 1 цельный грейпфрут или апельсин.

Вторник

В течение дня ешьте: 4 ломтика нежирного мяса (жареного или вареного, 200 г), 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, ломтик дыни, 1 грейпфрут или 1 апельсин, яблоко или грушу на выбор: 1 яблоко или 1 груша. .

Среда

Читай также: Как приготовить домашнюю нутеллу В течение дня ешьте: 1 ст. Л. Нежирного творога, 200 г нежирного сыра, отварные овощи (кроме картофеля), 1 тост, 2–3 огурца, 2 помидора, 1 цельный грейпфрут или апельсин.

Четверг

В течение дня ешьте: половина вареной курицы (без кожицы), 1 огурец, 3 помидора, 1 тост, 1 цельный грейпфрут или апельсин.

Пятница

В течение дня ешьте: 2 яйца вкрутую, 3 помидора, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки), 1 цельный грейпфрут (апельсин).

Суббота

В течение дня ешьте: 2 вареных куриных грудки, 100 г нежирного творога или сыра, 2–3 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 стакан йогурта, 1 цельный грейпфрут или апельсин.

Воскресенье

2 ст. л. Нежирного творога, 1 банка консервированного тунца (без масла), 2-3 огурца, 2 помидора, 1 тост, вареные овощи (кроме картофеля), 1 цельный грейпфрут или апельсин.

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