Диета Магги: как похудеть за 4 недели?
Основные принципы такой деты - это соблюдение правильного меню в течении 4х недель, которое является фиксированным и неизменным. Название диеты дано по фамилии диетолога, которая ее и разработала.
Особенности Диеты
Говорят, что лишние килограммы тают очень быстро, а фигура на глазах меняет форму. Если верить отзывам, то на этой диете можно сбросить 10-12 кг.
Меню диеты Магги составлено таким образом, чтобы заставить организм сжигать накопленный жир с помощью активных химических процессов.
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Так как она состоит из продуктов, которые заставляют организм расходовать больше энергии и сжигать лишний жир. Диета переносится хорошо, меню готовить легко, а возрастных ограничений – нет.
Эта диета предполагает строгое меню, и соблюдение ряда правил:
- Любое мясо должно быть нежирным, баранина и свинина - запрещены. Из овощей нельзя употребляют картофель;
- Физическая активность обязательна, хотя бы получасовая прогулка один раз в день.
- Нужно много пить. Не менее 2 литров воды в день.
- Напитки, чая и кофе нужно употреблять без сахара. К слову, сахар на этой диете – табу.
- Не вносите изменения в перечень продуктов! Если на что-то из меню у вас аллергия, просто исключите продукт, а не заменяйте;
- Разрешены плоды спелого манго, банана, винограда и фиников, а также инжира.
- Можно есть морковь, огурец или салат;
Какие продукты разрешены
- Фрукты. В рационе обязательно должны присутствовать мандарины, грейпфрут, апельсины, киви, хурма, яблоки, вишня и киви.
- Рыба, морепродукты. Постная рыба (минтай, камбала, пикша), креветки;
- Напитки. Чай и кофе без сахара и молока.
- Овощи/зелень. Употреблять в пищу любые овощи: морковь, кабачки, брокколи, стручковую фасоль. Кроме того, разрешено употребление замороженных овощных смесей. Можно готовить на пару, варить, запекать, есть в сыром виде, делать смузи и готовить в мультиварке. Главное правило - никаких жарки и масла. Варить в воде. Можно добавить разрешенные специи;
- Сладкое. Заменители сахара (стевия, сироп агавы);
- Хлеб. Только цельнозерновой хлеб.
- Молочные продукты. Нежирный творог (максимум до 9%). Сыр (20% жирности). Йогурт и кефир (можно вводить в диету, начиная с 4 недель);
- Мясо. Можно есть субпродукты и не жирное мясо. Продукты разрешено варить, запекать, тушить.
- Яйца. Яйца есть можно.
- Приправы. Соль, перец, чеснок, лук, приправы (без сахара и крахмала), соевый соус (без сахара), лимон, желатин, бальзамический уксус, имбирь.
Первая неделя
Понедельник
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви.
- Ужин: Постное отварное мясо (любое, кроме баранины), например фарш.
Вторник
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: курица отварная (можно жарить, кожицу нужно снять).
- Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца 1 грейпфрут (можно апельсин), салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), 1 тост.
Среда
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: 1 тост, нежирный сыр, помидоры.
- Ужин: нежирное отварное мясо (любое, кроме баранины), например фарш.
Четверг
- Завтрак: 1-2 сваренных вкрутую яйца и половинка грейпфрута или апельсина.
- Обед: один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви.
- Ужин: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо (любое, кроме баранины), например фарш.
Пятница
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: 2 вареных всмятку яйца на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек или фасоль + кабачки).
- Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки) кусочек отварной или жареной рыбы.
Суббота
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: один из следующих видов фруктов в любом количестве: яблоко, апельсин, арбуз, абрикос, груша, дыня, киви.
- Ужин: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки), нежирное отварное мясо (любое, кроме баранины), например, фарш.
Воскресенье
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: отварная курица (можно жарить, кожицу нужно снять), Помидоры, приготовленные на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек или тыква + фасоль), 1 цельный грейпфрут (можно апельсин).
- Ужин: отварные или тушеные овощи (морковь + зеленый горошек или кабачки + стручковая фасоль).
Вторая неделя
Понедельник
Читай также: Зеленый салат: вкусно и простоЗавтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо.
- Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), 2 вареных яйца, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки).
Вторник
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: салат (помидоры, огурцы, морковь, перец без заправки), нежирное отварное мясо.
- Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), 2 вареных яйца всмятку.
Среда
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: огурцы отварное или жареное мясо.
- Ужин: 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), 2 вареных яйца всмятку.
Четверг
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: 2 вареных яйца всмятку нежирный соленый сыр на пару или отварные овощи (морковь + зеленый горошек).
- Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца.
Пятница
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: отварная рыба (в любом количестве).
- Ужин: 2 вареных яйца всмятку.
Суббота
- Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
- Обед: отварное нежирное мясо, 1 цельный грейпфрут (можно апельсин), помидоры.
- Ужин: фруктовый салат (дыня, мандарин, персик, апельсин, яблоко).
Воскресенье
Завтрак: 1-2 яйца вкрутую, половина грейпфрута или апельсина.
Обед: помидоры, тушеные или вареные овощи (кабачки + стручковая фасоль), вареный цыпленок (можно жарить, кожицу необходимо удалить), 1 цельный грейпфрут (можно апельсин).
Ужин: помидоры, тушеные или отварные овощи (фасоль + кабачки), вареная курица (можно жарить, кожицу необходимо удалить!) 1 цельный грейпфрут (можно апельсин).
Третья неделя
Понедельник
- В течение дня ешьте фрукты (кроме банана, манго, винограда, фиников, инжира) в любом количестве.
Вторник
- В течение дня есть сырые или вареные овощи (кроме картофеля) в любом количестве.
Среда
- В течение дня ешьте фрукты (кроме запрещенных) и овощи (кроме картофеля) в любом количестве.
Четверг
- В течение дня есть отварную рыбу (можно приготовить на пару) в любом количестве, салат или капусту, вареные овощи (кроме картофеля).
Пятница
- В течение дня ешьте нежирное отварное или жареное мясо (кроме баранины) или курицу, вареные овощи (кроме картофеля) в любом количестве.
Выходные
- В течение дня ешьте фрукты (кроме банана, манго, винограда, фиников, инжира) в любом количестве.
Четвертая неделя
Понедельник
- Продукты на каждый день: четверть вареной курицы Или 4 ломтика нежирного мяса (жареного или вареного около 200 г), 1 банка консервированного тунца (без масла), 4 огурца, 2-4 помидора, 1 тост, 1 цельный грейпфрут или апельсин.
Вторник
- В течение дня ешьте: 4 ломтика нежирного мяса (жареного или вареного, 200 г), 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, ломтик дыни, 1 грейпфрут или 1 апельсин, яблоко или грушу на выбор: 1 яблоко или 1 груша. .
Среда
Читай также: Как приготовить домашнюю нутеллуВ течение дня ешьте: 1 ст. Л. Нежирного творога, 200 г нежирного сыра, отварные овощи (кроме картофеля), 1 тост, 2–3 огурца, 2 помидора, 1 цельный грейпфрут или апельсин.
Четверг
- В течение дня ешьте: половина вареной курицы (без кожицы), 1 огурец, 3 помидора, 1 тост, 1 цельный грейпфрут или апельсин.
Пятница
- В течение дня ешьте: 2 яйца вкрутую, 3 помидора, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец, без заправки), 1 цельный грейпфрут (апельсин).
Суббота
- В течение дня ешьте: 2 вареных куриных грудки, 100 г нежирного творога или сыра, 2–3 огурца, 2 помидора, 1 тост, 1 стакан йогурта, 1 цельный грейпфрут или апельсин.
Воскресенье
- 2 ст. л. Нежирного творога, 1 банка консервированного тунца (без масла), 2-3 огурца, 2 помидора, 1 тост, вареные овощи (кроме картофеля), 1 цельный грейпфрут или апельсин.
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