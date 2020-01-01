Как приготовить настоящую нутеллу дома?
Приготовить нутеллу в домашних условиях не так уж и сложно. Как? Читайте в нашем рецепте!
Ингредиенты
- Молоко – 4 стакана;
- Ядра лесных орехов (арахис или грецкие) – 3-4 ст.л.;
- Сахар-песок – 4 ст.;
- Мука пшеничная – 4 ст.л.;
- Тёмный какао-порошок – 6 ст.л.;
- Масло сливочное – 1 пачка;
- Соль – половинка чайной ложки.
Способ приготовления
- Соедините в миске сахарный песок, какао и муку.
- Постепенно небольшими порциями налейте молоко и сразу размешайте, чтобы не было комочков.
Читай также: Вкусный ужин: лосось со шпинатом в слоеном тестеПосле того, как все молоко будет вылито, перелейте содержимое в кастрюльку и поставьте на огонь.
- Доведите смесь до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорела и не пристала ко дну кастрюли.
- Далее добавьте измельченные в блендере или растертые в ступке орешки, масло; посолите и перемешайте.
- Варите Нутеллу на медленном огне, помешивая, до загустения.
- Готовую Нутеллу остудите, переложите в баночку с крышкой и храните в холодильнике.
Как и с чем подавать
Nutella по такому рецепту получается вкусной и хорошо намазывается на тосты, крекеры и печенья. Приятного аппетита!
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