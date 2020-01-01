Как приготовить настоящую нутеллу дома?

Приготовить нутеллу в домашних условиях не так уж и сложно. Как? Читайте в нашем рецепте!

Нутелла в домашних условиях рецепт с фото pixabay.com

Ингредиенты

Молоко – 4 стакана;

Ядра лесных орехов (арахис или грецкие) – 3-4 ст.л.;

Сахар-песок – 4 ст.;

Мука пшеничная – 4 ст.л.;

Тёмный какао-порошок – 6 ст.л.;

Масло сливочное – 1 пачка;

Соль – половинка чайной ложки.

Способ приготовления

Соедините в миске сахарный песок, какао и муку. Постепенно небольшими порциями налейте молоко и сразу размешайте, чтобы не было комочков. Читай также: Вкусный ужин: лосось со шпинатом в слоеном тесте После того, как все молоко будет вылито, перелейте содержимое в кастрюльку и поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорела и не пристала ко дну кастрюли. Далее добавьте измельченные в блендере или растертые в ступке орешки, масло; посолите и перемешайте. Варите Нутеллу на медленном огне, помешивая, до загустения. Готовую Нутеллу остудите, переложите в баночку с крышкой и храните в холодильнике.

Как и с чем подавать

Nutella по такому рецепту получается вкусной и хорошо намазывается на тосты, крекеры и печенья. Приятного аппетита!

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