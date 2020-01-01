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Как приготовить настоящую нутеллу дома?

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Приготовить нутеллу в домашних условиях не так уж и сложно. Как? Читайте в нашем рецепте!
Нутелла в домашних условиях рецепт с фото
Нутелла в домашних условиях рецепт с фото
pixabay.com

Ингредиенты

  • Молоко – 4 стакана;
  • Ядра лесных орехов (арахис или грецкие) – 3-4 ст.л.;
  • Сахар-песок – 4 ст.;
  • Мука пшеничная – 4 ст.л.;
  • Тёмный какао-порошок – 6 ст.л.;
  • Масло сливочное – 1 пачка;
  • Соль – половинка чайной ложки.

Способ приготовления

  1. Соедините в миске сахарный песок, какао и муку.  
  2. Постепенно небольшими порциями налейте молоко и сразу размешайте, чтобы не было комочков. 

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    После того, как все молоко будет вылито, перелейте содержимое в кастрюльку и поставьте на огонь. 
  4. Доведите смесь до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорела и не пристала ко дну кастрюли. 
  5. Далее добавьте измельченные в блендере или растертые в ступке орешки, масло; посолите и перемешайте. 
  6. Варите Нутеллу на медленном огне, помешивая, до загустения. 
  7. Готовую Нутеллу остудите, переложите в баночку с крышкой и храните в холодильнике.

Как и с чем подавать

Nutella по такому рецепту получается вкусной и хорошо намазывается на тосты, крекеры и печенья. Приятного аппетита! 

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Теги: нутелла, шоколадная паста, десерт, сладкое
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Источник: ivona

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