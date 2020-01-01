Вкусный ужин: лосось со шпинатом в слоеном тесте
Хрустящая корочка сверху и ароматная рыба со шпинатом внутри - разве не здорово?
Ингредиенты:
- лист готового слоеного теста - около 280 г
- 450 г замороженных листьев шпината,
- 1 луковица,
- 2-3 дольки чеснока,
- 100 г сыр рикотта,
- 50 г. сливочного масла,
- около 600 г филе лосося без кожи,
- 1 яйцо,
- соль, перец.
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Способ приготовления:
- Посыпьте лосося солью и перцем. А, если у вас филе с кожей, сначала удалите кожицу.
- В глубокой сковороде разогрейте масло, добавьте измельченный лук, обжарьте несколько минут.
- Добавьте измельченный чеснок, обжарьте еще минуту.
- Затем добавьте шпинат, который нужно заранее разморозить.
- Все ингредиенты обжарьте, приправьте солью и перцем, выключите огонь, добавьте сыр рикотту, тщательно перемешайте.
- Выложите слоеное тесто на чуть присыпанную мукой поверхность и сделайте небольшие надрезы в форме ромбиков.
- На тесто выложите сначала шпинат, а затем лосось. Заверните тесто, чтобы получился аккуратный пирог, и смажьте сверху взбитым яйцом.
- Выпекайте на пекарской бумаге в духовке при 200 градусах 25-30 минут - до золотистого цвета.
- После выньте из духовки, дайте постоять несколько минут, а затем нарежьте ломтиками и подавайте.
Приятного аппетита!
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