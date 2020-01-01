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Вкусный ужин: лосось со шпинатом в слоеном тесте

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Хрустящая корочка сверху и ароматная рыба со шпинатом внутри - разве не здорово?
Лосось со шпинатом в слоеном тесте
Лосось со шпинатом в слоеном тесте
istockphoto.com

Ингредиенты:

  • лист готового слоеного теста - около 280 г
  • 450 г замороженных листьев шпината,
  • 1 луковица,
  • 2-3 дольки чеснока,
  • 100 г сыр рикотта,
  • 50 г. сливочного масла,
  • около 600 г филе лосося без кожи,
  • 1 яйцо,
  • соль, перец.

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Способ приготовления: 

  1. Посыпьте лосося солью и перцем. А, если у вас  филе с кожей, сначала удалите кожицу. 
  2. В глубокой сковороде разогрейте масло, добавьте измельченный лук, обжарьте несколько минут.
  3. Добавьте измельченный чеснок, обжарьте еще минуту.
  4. Затем добавьте шпинат, который нужно заранее разморозить. 
  5. Все ингредиенты обжарьте, приправьте солью и перцем, выключите огонь, добавьте сыр рикотту, тщательно перемешайте.
  6. Выложите слоеное тесто на чуть присыпанную мукой поверхность и сделайте небольшие надрезы в форме ромбиков. 
  7. На тесто выложите сначала шпинат, а затем лосось. Заверните тесто, чтобы получился аккуратный пирог, и смажьте сверху взбитым яйцом.
  8. Выпекайте на пекарской бумаге в духовке при 200 градусах 25-30 минут - до золотистого цвета.
  9. После выньте из духовки, дайте постоять несколько минут, а затем нарежьте ломтиками и подавайте.

 

Лосось со шпинатом в слоеном тесте
Лосось со шпинатом в слоеном тесте
istockphoto.com

 

Приятного аппетита!

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Теги: шпинат, слоеное тесто, лосось, семга, запекание, пирог
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Источник: ivona

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