Вкусный ужин: лосось со шпинатом в слоеном тесте

Хрустящая корочка сверху и ароматная рыба со шпинатом внутри - разве не здорово?

Лосось со шпинатом в слоеном тесте istockphoto.com

Ингредиенты:

лист готового слоеного теста - около 280 г

450 г замороженных листьев шпината,

1 луковица,

2-3 дольки чеснока,

100 г сыр рикотта,

50 г. сливочного масла,

около 600 г филе лосося без кожи,

1 яйцо,

соль, перец.

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Способ приготовления:

Посыпьте лосося солью и перцем. А, если у вас филе с кожей, сначала удалите кожицу. В глубокой сковороде разогрейте масло, добавьте измельченный лук, обжарьте несколько минут. Добавьте измельченный чеснок, обжарьте еще минуту. Затем добавьте шпинат, который нужно заранее разморозить. Все ингредиенты обжарьте, приправьте солью и перцем, выключите огонь, добавьте сыр рикотту, тщательно перемешайте. Выложите слоеное тесто на чуть присыпанную мукой поверхность и сделайте небольшие надрезы в форме ромбиков. На тесто выложите сначала шпинат, а затем лосось. Заверните тесто, чтобы получился аккуратный пирог, и смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте на пекарской бумаге в духовке при 200 градусах 25-30 минут - до золотистого цвета. После выньте из духовки, дайте постоять несколько минут, а затем нарежьте ломтиками и подавайте.

Лосось со шпинатом в слоеном тесте istockphoto.com

Приятного аппетита!

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