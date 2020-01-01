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Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?

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Интересная информация об истории, пользе и способах приготовления самого известного "Персидского овоща".
Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
pinterest.com

Сейчас - начало сезона свежего шпината и самое время насладиться этим витаминным овощем. Родина шпината - Персия. В Европу этот овощ попал в эпоху хмурого средневековья. Сначала - как легкое слабительное, а потом обнаружили, что эта невзрачная трава довольно сытная. Для украинской кухни шпинат по-прежнему остается диковинкой, однако с каждый годом все же завоевывает все больше поклонников. За что же так ценят шпинат, чем он полезен и как его приготовить, расскажет Ivona.

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Полезные свойства шпината

В шпинате много провитамина А, витаминов группы В, витаминов С, Р, РР, D2. Шпинат богат минеральными солями, в частности, соединениями железа. По содержанию белков уступает только зеленому горошку, молодым стручкам фасоли и мясу. Является чемпионом по содержанию йода, который бодрит дух и предохраняет от старения. И что важно: все эти полезные вещества устойчивы к варке и консервированию!

Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
pinterest.com

Кому нельзя употреблять шпинат?

В шпинате много щавелевой кислоты, поэтому нужно ограничить его потребление детьми, лицами, страдающими почечнокаменной болезнью, подагрой, заболеваниями печени и желчного пузыря. Впрочем, говорят, что при варке эта кислота нейтрализуется добавлением молока и сливок, а в свежих листьях шпината она и вовсе не страшна.

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Как выбрать шпинат?

Молодой шпинат хорошо употреблять сырым в салатах и в соусах-дипах, а более старые, грубоватые листья отваривают на пару, жарят и тушат. Различают также зимний и летний шпинат: у зимнего листья темнее. В продаже три основных сорта шпината: Виктория (розетка округлых, толстых, курчавых, блестящих темно-зеленых листьев), Исполинский (розетка диаметром 12-50 см удлиненно-овальных, слабопузырчатых светло-зеленых листьев) и Годри (розетка гладких листочков).

Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
pinterest.com

В супермаркетах шпинат продают в упаковке, промытым и подготовленным к употреблению. Покупая шпинат на рынке или в развес, выбирай свежие стебли с зелеными листьями.

Как хранить шпинат в домашних условиях?

Немытый шпинат завернуть во влажную ткань и хранить в холодильнике не дольше двух дней. Перед употреблением нужно промыть его и отрезать пожухлые части. На более долгие сроки шпинат следует замораживать.

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Шпинат в кулинарии

У шпината много ценных вкусовых свойств. Но, подозреваю, главное, за что его ценят кулинары - это стойкий изумрудный цвет, которому не страшна любая термическая обработка.

Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
pinterest.com

Примечательно, что при варке шпината в кастрюлю не добавляют жидкость! Перед тем как готовить свежий шпинат, его промывают, нарезают и помещают в кастрюлю с крышкой без воды. Держат на огне несколько минут, перевернув несколько раз. Затем сливают выделившуюся влагу и отжимают через сито.

Шпинат хорошо сочетается с беконом, мускатным орехом, сливками, сыром, кедровыми орешками, помидорами и нутом.

Сливочно-шпинатный соус

Ингредиенты:

  • 10-30 шт. больших листьев шпината
  • 200 г 30%-ных сливок
  • 20-30 г сливочное масло
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • ½ чайной ложки сахара
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, перец - по вкусу

Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
pinterest.com

Приготовление: Промыть листья шпината проточной водой, откинуть на дуршлаг, обдать кипятком и отжать лишнюю жидкость. Делать это при помощи ножа до тех пор, пока не начнет выделяться зеленоватый сок. Измельчить шпинат почти до однородной массы.

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Нагреть сливки в глубокой сковороде на слабом огне, добавить сливочное масло, посолить, поперчить, добавить сахар, лимонный сок и тщательно перемешать. Затем понемногу добавить в соус шпинатную массу, непрерывно помешивая. Когда соус закипит - снять с огня.

Этот соус хорошо подходит к любой рыбе и морепродуктам.

Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
Шпинат и его секреты: Как выбрать и приготовить?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали более подробно о полезных свойствах шпината.

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Теги: шпинат, зелень, зеленые овощи, весенние продукты, секреты кулинарии, факты о еде и напитках, свойства продуктов, полезные советы
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Источник: ivona bigmir)net

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