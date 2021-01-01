Как сделать авокадо спелым и мягким за 10 минут?

Авокадо - вкусный и полезный продукт, но, увы, не подлежит длительному хранению. Поэтому не редко на отечественных прилавках появляются недозревшие, зеленые плоды, непригодные в пищу. Однако это - не повод отказываться от авокадо вовсе. Приобретая зеленые плоды в магазине, их можно дозреть самостоятельно в домашних условиях. Самые действенные способы собрала для вас Ivona.

Признаки зрелости авокадо:

Читай также: 3 совета, как выбрать хороший кетчуп если надавить на авокадо пальцем, на нем появится вмятина, которая, впрочем, выровняется со временем

если надавить на авокадо пальцем, на нем появится вмятина, которая, впрочем, выровняется со временем если авокадо потрясти у уха, можно услышать легкое постукивание косточки

если отделить черенок, место его крепления будет чистым, желтовато-зеленого цвета

авокадо разрезается без усилий

цвет мякоти равномерный, сама мякоть по консистенции напоминает сливочное масло

косточка легко отделяется.

Как дозреть авокадо в домашних условиях: 4 полезных лайфхака freepik.com

Как дозреть авокадо в домашних условиях?

1. Газета или бумажный пакет

Скорость дозревания: 2-3 дня

Неспелый авокадо обернуть газетным листом, пергаментом (без воскового покрытия) или крафтовой бумагой вместе со спелыми яблоком, бананом или помидором. Процесс дозревания происходит благодаря этилену, который выделяют вышеуказанные фрукт и овощи. Сверток с авокадо необходимо положить в теплое темное место на несколько дней. Также не забудьте проверять степень спелости авокадо на ощупь. Помните, что этот продукт - скоропортящийся.

Как дозреть авокадо в домашних условиях: 4 полезных лайфхака freepik.com

2. Алюминиевая фольга

Скорость дозревания: от 10 минут до 2 дней

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Алюминиевая фольга, широко используемая в хозяйстве, может прийти на выручку, когда необходимо сделать плод авокадо спелым и мягким. Существует два способа: для терпеливых (он займет пару дней) и экспресс-метод (авокадо дозреет за 10 минут, но может утратить некоторые вкусовые качества и особенности текстуры). В первом случае необходимо просто обернуть плод в фольгу и положить его в темное место при комнатной температуре. За 1-2 дня авокадо “дойдет“ самостоятельно. Во втором - положить обернутый в фольгу авокадо на 10 минут в разогретую до 180-200 градусов духовку.

Как дозреть авокадо в домашних условиях: 4 полезных лайфхака freepik.com

3. Пищевая пленка

Скорость дозревания: 1-3 дня

Способ подходит для тех случаев, когда недостаточная спелость авокадо обнаружена лишь при разрезании плода. Половинки авокадо сбрызнуть свежевыжатым лимонным соком, плотно прижать друг к другу и обмотать пищевой пленкой, чтобы авокадо держал форму. Косточку из него вынимать не нужно. Хранить такой авокадо необходимо в основном отделении холодильника до полного созревания. Это может занять от 1 до 3 дней.

Как дозреть авокадо в домашних условиях: 4 полезных лайфхака freepik.com

4. Микроволновая печь

Скорость дозревания: 30-60 секунд

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Авокадо проткнуть вилкой или зубочисткой в нескольких местах, на тарелке положить в микроволновую печь и накрыть пластиковым колпаком (иначе плод может взорваться). Разогревать 30 секунд на средней мощности свч-печи. Если после этого авокадо остается твердым, оставить его в микроволновке еще на 30 секунд. Перед приготовлением нужно дать плоду остыть. Также важно учитывать, что этот экспресс-метод значительно влияет на естественный вкус авокадо. Впрочем, его по-прежнему можно будет использовать в салатах, гуакамоле или для бутербродов.

Как дозреть авокадо в домашних условиях: 4 полезных лайфхака freepik.com

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