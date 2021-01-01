Как дозреть авокадо в домашних условиях: 4 полезных лайфхака
Авокадо - вкусный и полезный продукт, но, увы, не подлежит длительному хранению. Поэтому не редко на отечественных прилавках появляются недозревшие, зеленые плоды, непригодные в пищу. Однако это - не повод отказываться от авокадо вовсе. Приобретая зеленые плоды в магазине, их можно дозреть самостоятельно в домашних условиях. Самые действенные способы собрала для вас Ivona.
Признаки зрелости авокадо:
Читай также: 3 совета, как выбрать хороший кетчупесли надавить на авокадо пальцем, на нем появится вмятина, которая, впрочем, выровняется со временем
- если авокадо потрясти у уха, можно услышать легкое постукивание косточки
- если отделить черенок, место его крепления будет чистым, желтовато-зеленого цвета
- авокадо разрезается без усилий
- цвет мякоти равномерный, сама мякоть по консистенции напоминает сливочное масло
- косточка легко отделяется.
Как дозреть авокадо в домашних условиях?
1. Газета или бумажный пакет
Скорость дозревания: 2-3 дня
Неспелый авокадо обернуть газетным листом, пергаментом (без воскового покрытия) или крафтовой бумагой вместе со спелыми яблоком, бананом или помидором. Процесс дозревания происходит благодаря этилену, который выделяют вышеуказанные фрукт и овощи. Сверток с авокадо необходимо положить в теплое темное место на несколько дней. Также не забудьте проверять степень спелости авокадо на ощупь. Помните, что этот продукт - скоропортящийся.
2. Алюминиевая фольга
Скорость дозревания: от 10 минут до 2 дней
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Алюминиевая фольга, широко используемая в хозяйстве, может прийти на выручку, когда необходимо сделать плод авокадо спелым и мягким. Существует два способа: для терпеливых (он займет пару дней) и экспресс-метод (авокадо дозреет за 10 минут, но может утратить некоторые вкусовые качества и особенности текстуры). В первом случае необходимо просто обернуть плод в фольгу и положить его в темное место при комнатной температуре. За 1-2 дня авокадо “дойдет“ самостоятельно. Во втором - положить обернутый в фольгу авокадо на 10 минут в разогретую до 180-200 градусов духовку.
3. Пищевая пленка
Скорость дозревания: 1-3 дня
Способ подходит для тех случаев, когда недостаточная спелость авокадо обнаружена лишь при разрезании плода. Половинки авокадо сбрызнуть свежевыжатым лимонным соком, плотно прижать друг к другу и обмотать пищевой пленкой, чтобы авокадо держал форму. Косточку из него вынимать не нужно. Хранить такой авокадо необходимо в основном отделении холодильника до полного созревания. Это может занять от 1 до 3 дней.
4. Микроволновая печь
Скорость дозревания: 30-60 секунд
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Авокадо проткнуть вилкой или зубочисткой в нескольких местах, на тарелке положить в микроволновую печь и накрыть пластиковым колпаком (иначе плод может взорваться). Разогревать 30 секунд на средней мощности свч-печи. Если после этого авокадо остается твердым, оставить его в микроволновке еще на 30 секунд. Перед приготовлением нужно дать плоду остыть. Также важно учитывать, что этот экспресс-метод значительно влияет на естественный вкус авокадо. Впрочем, его по-прежнему можно будет использовать в салатах, гуакамоле или для бутербродов.
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