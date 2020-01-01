Сведут с ума: креп-сюзетт от Евгения Клопотенко
Известный шеф-повар поделился в своем Фейсбук-аккаунте рецептом популярных французских блинов.
“Если вы хотите почувствовать романтическую атмосферу французского кафе, у вас есть несколько способов. Первый - купить билет на самолет и улететь в Париж, что само по себе отличный вариант. Второй - приготовить удивительно простой и вкусный французский десерт на собственной кухне. Быстро и просто. Для этого нам понадобятся обычные блины, апельсин, сахар, коньяк и немного огня. И именно последний предоставит этой блюда божественного вкуса, который легко может свести с ума“.
По рецепту Евгения, подготовка теста для крем-сюзетт займет около 15 минут, а непосредственное приготовления - около 10-ти минут.
Ингредиенты:
для блинов
- 130 г Мука
- 340 мл Молоко
- 2 шт. яйцо
- 2 ст. л. Подсолнечное масло (и дополнительно для жарки)
- 2 ст. л. сахар
- 1 щепотка Соль
для соуса
- 1 шт. Апельсин сок и цедра большого апельсина
- 2 ст. л. сахар
- 3 ст. л. коньяк
Способ приготовления:
- Приготовьте блины. Муку просейте. Смешайте в миске яйцо, соль, сахар, растительное масло и перемешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
- Влейте молоко небольшими порциями и хорошо перемешайте.
- Сковороду смажьте небольшим количеством растительного масла и с помощью половника вылейте тесто на сковородку и распределите его по всей поверхности, наклоняя сковороду из стороны в сторону.
- Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту.
- Готовые блины выложите на тарелку.
- Приготовьте соус. Апельсин хорошо промойте и снимите с него тонкую цедру с помощью ножа или экономки.
- Выжмите сок апельсина и налейте его в чистую сковороду. Добавьте цедру и сахар, нагрейте до кипения, чтобы сок начал немного уварюватись.
- Блины сложите вчетверо в виде треугольников и выложите на сковороду с апельсиновым сиропом.
- Обжаривайте блины в сиропе в течение минуты с каждой стороны. Переворачивайте их с помощью лопатки.
- Влейте на сковороду коньяк и зажгите его с помощью спички или зажигалки. Будьте осторожны, коньяк очень быстро вспыхивает.
Не рекомендуется поджигать сковородку с коньяком непосредственной близости от легковоспламеняющихся штор и в легковоспламеняющемся одежде с длинным рукавом. Но не стоит и бояться этого процесса. Всего несколько секунд и алкоголь испарится, оставив приятное послевкусие.
11. Выложите блины на тарелку. При желании дополните десерт шариком сливочного пломбира.
Видео-рецепт
Приятного аппетита!
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