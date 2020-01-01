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Сведут с ума: креп-сюзетт от Евгения Клопотенко

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Известный шеф-повар поделился в своем Фейсбук-аккаунте рецептом популярных французских блинов.
Сведут с ума: креп-сюзетт от Евгения Клопотенко
“Если вы хотите почувствовать романтическую атмосферу французского кафе, у вас есть несколько способов. Первый - купить билет на самолет и улететь в Париж, что само по себе отличный вариант. Второй - приготовить удивительно простой и вкусный французский десерт на собственной кухне. Быстро и просто. Для этого нам понадобятся обычные блины, апельсин, сахар, коньяк и немного огня. И именно последний предоставит этой блюда божественного вкуса, который легко может свести с ума“.

По рецепту Евгения, подготовка теста для крем-сюзетт займет около 15 минут, а непосредственное приготовления - около 10-ти минут. 

Ингредиенты: 

для блинов

  • 130 г Мука
  • 340 мл Молоко
  • 2 шт. яйцо
  • 2 ст. л. Подсолнечное масло (и дополнительно для жарки)
  • 2 ст. л. сахар
  • 1 щепотка Соль

для соуса

  • 1 шт. Апельсин сок и цедра большого апельсина
  • 2 ст. л. сахар
  • 3 ст. л. коньяк

Способ приготовления: 

  1. Приготовьте блины. Муку просейте. Смешайте в миске яйцо, соль, сахар, растительное масло и перемешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
  2. Влейте молоко небольшими порциями и хорошо перемешайте.
  3. Сковороду смажьте небольшим количеством растительного масла и с помощью половника вылейте тесто на сковородку и распределите его по всей поверхности, наклоняя сковороду из стороны в сторону.
  4. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту.
  5. Готовые блины выложите на тарелку.
  6. Приготовьте соус. Апельсин хорошо промойте и снимите с него тонкую цедру с помощью ножа или экономки.
  7. Выжмите сок апельсина и налейте его в чистую сковороду. Добавьте цедру и сахар, нагрейте до кипения, чтобы сок начал немного уварюватись.
  8. Блины сложите вчетверо в виде треугольников и выложите на сковороду с апельсиновым сиропом.
  9. Обжаривайте блины в сиропе в течение минуты с каждой стороны. Переворачивайте их с помощью лопатки.
  10. Влейте на сковороду коньяк и зажгите его с помощью спички или зажигалки. Будьте осторожны, коньяк очень быстро вспыхивает. 

Не рекомендуется поджигать сковородку с коньяком непосредственной близости от легковоспламеняющихся штор и в легковоспламеняющемся одежде с длинным рукавом. Но не стоит и бояться этого процесса. Всего несколько секунд и алкоголь испарится, оставив приятное послевкусие.

11. Выложите блины на тарелку. При желании дополните десерт шариком сливочного пломбира.

Видео-рецепт

Приятного аппетита!

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Теги: Евгений Клопотенко, креп сюзетт, блинчики, Масленица, блин
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Источник: ivona

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