Три классных рецепта смузи для поднятия иммунитета
Используйте охлажденные или замороженные ингредиенты: чтобы придать смузи густую, насыщенную текстуру, нужно на некоторое время положить фрукты и ягоды в морозилку. Только не забудьте предварительно очистить бананы, апельсины или киви, перед тем, как замораживать.
Банановый смузи c хурмой
Ингредиенты
- Хлопья овсяные - 3 ст. л.
- Банан - 1/2 шт.
- Хурма шарон - 1 шт.
- Апельсиновый сок
Способ приготовления
Читай также: Анита Луценко и Катерина Андреева поздравили женщин с весной выпуском книги рецептов «Сделаем это по-быстрому!»Шарон нарезать ломтиками и сложить в чашу блендера вместе с нарезанным бананом.
- Добавить в блендер свежевыжатый сок и овсяные хлопья.
- Взбить смузи до однородной консистенции и перелить в стакан.
Основа для смузи: в качестве жидкой основы для смузи можно выбрать йогурт, кефир, молоко, фруктовый сок или просто воду.
Протеиновый смузи
Ингредиенты
- Хлопья овсяные - 1/2 ст.
- Банан - 1/2 шт.
- Черника - 1/2 ст.
- Кубики льда - 5-6 шт.
Способ приготовления
- В посуде для микроволновой печи разогрейте четверть стакана овсяных хлопьев с половиной стакана миндального молока.
- Грейте в течении 2,5 минут на максимальной мощности.
- Перелейте смесь в блендер, добавив оставшееся молоко, а также греческий йогурт, банан и ягоды.
- Взбивайте в течение 2 минут.
Не добавляйте сахар: дело даже не в лишних калориях. Сахар может не растворится и потом неприятно скрипеть на зубах. Лучше подсластить смузи медом, кленовым сиропом, сахарной пудрой или мороженым.
Витаминный смузи
Ингредиенты
- Петрушка - 1 пучок
- Салат без горчинки - 1 пучок
- Яблоко - 4 шт
- Банан - 1-2 шт
- Куркума - щепотка
- Корица - щепотка
Способ приготовления
- Фрукты и зелень моем и обсушиваем, из яблок удаляем сердцевину, а кожицу можно оставить, в ней много клетчатки.
- Банан очищаем от кожуры. Все ингредиенты выкладываем в блендер и измельчаем.
Выбирайте спелые фрукты и ягоды: вкус смузи напрямую зависит от качества продуктов, из которых он приготовлен. Поэтому не стоит использовать зеленые или переспевшие фрукты, они только испортят напиток.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Мелисса Маккарти похудела на 34 кг
- ТОП-10 самых стильных образов именинницы Шэрон Стоун на красных дорожках
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил