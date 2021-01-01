Три классных рецепта смузи для поднятия иммунитета

Собрали для вас три рецепта полезных смузи и несколько советов по приготовлению!

Используйте охлажденные или замороженные ингредиенты: чтобы придать смузи густую, насыщенную текстуру, нужно на некоторое время положить фрукты и ягоды в морозилку. Только не забудьте предварительно очистить бананы, апельсины или киви, перед тем, как замораживать.

Банановый смузи c хурмой

Ингредиенты

Хлопья овсяные - 3 ст. л.

Банан - 1/2 шт.

Хурма шарон - 1 шт.

Апельсиновый сок

Банановый смузи c хурмой shutterstock.com

Способ приготовления

Читай также: Анита Луценко и Катерина Андреева поздравили женщин с весной выпуском книги рецептов «Сделаем это по-быстрому!» Шарон нарезать ломтиками и сложить в чашу блендера вместе с нарезанным бананом. Добавить в блендер свежевыжатый сок и овсяные хлопья. Взбить смузи до однородной консистенции и перелить в стакан.

Основа для смузи: в качестве жидкой основы для смузи можно выбрать йогурт, кефир, молоко, фруктовый сок или просто воду.

Протеиновый смузи

Ингредиенты

Хлопья овсяные - 1/2 ст.

Банан - 1/2 шт.

Черника - 1/2 ст.

Кубики льда - 5-6 шт.

Протеиновый смузи shutterstock.com

Способ приготовления

В посуде для микроволновой печи разогрейте четверть стакана овсяных хлопьев с половиной стакана миндального молока. Грейте в течении 2,5 минут на максимальной мощности. Перелейте смесь в блендер, добавив оставшееся молоко, а также греческий йогурт, банан и ягоды. Взбивайте в течение 2 минут.

Не добавляйте сахар: дело даже не в лишних калориях. Сахар может не растворится и потом неприятно скрипеть на зубах. Лучше подсластить смузи медом, кленовым сиропом, сахарной пудрой или мороженым.

Витаминный смузи

Ингредиенты

Петрушка - 1 пучок

Салат без горчинки - 1 пучок

Яблоко - 4 шт

Банан - 1-2 шт

Куркума - щепотка

Корица - щепотка

Витаминный смузи shutterstock.com

Способ приготовления

Фрукты и зелень моем и обсушиваем, из яблок удаляем сердцевину, а кожицу можно оставить, в ней много клетчатки. Банан очищаем от кожуры. Все ингредиенты выкладываем в блендер и измельчаем.

Выбирайте спелые фрукты и ягоды: вкус смузи напрямую зависит от качества продуктов, из которых он приготовлен. Поэтому не стоит использовать зеленые или переспевшие фрукты, они только испортят напиток.

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