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Три классных рецепта смузи для поднятия иммунитета

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Собрали для вас три рецепта полезных смузи и несколько советов по приготовлению!
Три классных рецепта смузи для поднятия иммунитета
Три классных рецепта смузи для поднятия иммунитета
shutterstock.com

Используйте охлажденные или замороженные ингредиенты: чтобы придать смузи густую, насыщенную текстуру, нужно на некоторое время положить фрукты и ягоды в морозилку. Только не забудьте предварительно очистить бананы, апельсины или киви, перед тем, как замораживать. 

Банановый смузи c хурмой

Ингредиенты

  • Хлопья овсяные - 3 ст. л.
  • Банан - 1/2 шт.
  • Хурма шарон - 1 шт.
  • Апельсиновый сок

Банановый смузи c хурмой
Банановый смузи c хурмой
shutterstock.com

Способ приготовления

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    Шарон нарезать ломтиками и сложить в чашу блендера вместе с нарезанным бананом. 
  2. Добавить в блендер свежевыжатый сок и овсяные хлопья. 
  3. Взбить смузи до однородной консистенции и перелить в стакан. 

Основа для смузи: в качестве жидкой основы для смузи можно выбрать йогурт, кефир, молоко, фруктовый сок или просто воду. 

Протеиновый смузи

Ингредиенты

  • Хлопья овсяные - 1/2 ст.
  • Банан - 1/2 шт.
  • Черника - 1/2 ст.
  • Кубики льда - 5-6 шт.

Протеиновый смузи
Протеиновый смузи
shutterstock.com

Способ приготовления

  1. В посуде для микроволновой печи разогрейте четверть стакана овсяных хлопьев с половиной стакана миндального молока.
  2. Грейте в течении 2,5 минут на максимальной мощности.
  3. Перелейте смесь в блендер, добавив оставшееся молоко, а также греческий йогурт, банан и ягоды.
  4. Взбивайте в течение 2 минут. 

Не добавляйте сахар: дело даже не в лишних калориях. Сахар может не растворится и потом неприятно скрипеть на зубах. Лучше подсластить смузи медом, кленовым сиропом, сахарной пудрой или мороженым. 

Витаминный смузи

Ингредиенты

  • Петрушка - 1 пучок
  • Салат без горчинки - 1 пучок
  • Яблоко - 4 шт
  • Банан - 1-2 шт
  • Куркума - щепотка
  • Корица - щепотка

Витаминный смузи
Витаминный смузи
shutterstock.com

Способ приготовления

  1. Фрукты и зелень моем и обсушиваем, из яблок удаляем сердцевину, а кожицу можно оставить, в ней много клетчатки.
  2. Банан очищаем от кожуры. Все ингредиенты выкладываем в блендер и измельчаем.

Выбирайте спелые фрукты и ягоды: вкус смузи напрямую зависит от качества продуктов, из которых он приготовлен. Поэтому не стоит использовать зеленые или переспевшие фрукты, они только испортят напиток. 

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Теги: смузи, полезная еда, фрукты, советы
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