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Удивительное преображение: Мелисса Маккарти похудела на 34 килограмма

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Американская актриса Мелисса Маккарти удивила фанатов своим внешним видом.

Мелисса Маккарти похудела на 34 килограмма
Мелисса Маккарти похудела на 34 килограмма
instagram.com/melissamccarthy

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Популярная актриса Мелисса Маккарти играла веселых пампушек в американских комедиях, однако, похоже, что эти роли останутся в далеком прошлом. На свежих кадрах с недавней фотосессии для апрельского номера журнала InStyle звезда похвасталась невероятными результатами похудения. Знаменитости удалось избавиться от 34 лишних килограмм.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала эффектный снимок. На фото Маккарти продемонстрировала свою постройневшую фигуру в длинном обтягивающем платье бирюзового цвета. Также Мелисса примерила оранжевые брюки, блузку с леопардовым принтом и голубой кардиган от Gucci. Не обошлось и без романтичного платья в пастельных тонах.

Яркие образы известной актрисы Маккарти выигрышно подчеркнули ее аппетитные формы.

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Источник: ivonа bigmir)net

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