Анита Луценко и Катерина Андреева знают, что дарить маме, сестре, подруге
«Нас учат водить машину, прежде, чем посадить за руль, но нас никто ничему не учит прежде, чем дать в руки нож и сковородку. Как и во всем, важно иметь примерный план действий. В нашей книге есть список продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике и ты сможешь приготовить не только вкусный завтрак для себя или своей семьи, но и приятно удивить внезапных гостей»
Особое внимание авторы уделили различным соусам, как оказалось в домашних условиях приготовить вкусный песто реально. Анита и Катя продемонстрировали это на презентации книги вместе с представителями украинских СМИ в студии «Vlasna кухня». Место было выбрано неспроста. Данный гастролофт – это один из креативных проектов Катерины Андреевой.
Как уверяет Анита Луценко, максимальное количество времени, которое понадобится на подготовку одного блюда из книги рецептов – от 3-х до 25 минут. Процесс лёгкий и быстрый. Редакторы изданий под профессиональным руководством Аниты и Катерины успели приготовить не только соус песто, но и гуакамоле, фоккачу и соленые сырники.
Авторы также делятся кулинарными секретами и рассказывают о минимальных заготовках.
«Сырники можно поставить в заморозку, достать на следующее утро и наслаждаться тем временем, которое у тебя освободилось. Наши рецепты очень простые и блюда, приготовленные по ним, всегда получаются. Это проверено нами! Мы готовили все сами, что-то добавляли, что-то меняли. На финальной стадии раздали рецепты своим подругам и попросили прислать отзывы. Их мужья говорили нам спасибо»
Анита Луценко и Катерина Андреева уверены, что еда это не только вкус и здоровье, но и эмоции. «Сделаем это по-быстрому!» однозначно разрушает устоявшиеся стереотипы о напряге от готовки. Книга станет идеальным подарком для любого случая.
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