Анита Луценко и Катерина Андреева знают, что дарить маме, сестре, подруге

Известный украинский тренер Анита Луценко и профессиональный кулинар Катерина Андреева поздравили женщин с весной выпуском полезной книги рецептов «Сделаем это по-быстрому!».

Что нужно дарить маме, сестре, подруге: Анита Луценко и Катерина Андреева знают ответ muntiandmitriy.pixieset.com

«Нас учат водить машину, прежде, чем посадить за руль, но нас никто ничему не учит прежде, чем дать в руки нож и сковородку. Как и во всем, важно иметь примерный план действий. В нашей книге есть список продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике и ты сможешь приготовить не только вкусный завтрак для себя или своей семьи, но и приятно удивить внезапных гостей»

muntiandmitriy.pixieset.com

В книгу «Сделаем это по-быстрому!» вошли 125 рецептов, которые существенно облегчат жизнь каждой современной женщине. Несмотря на то, что Анита спортивный тренер, она много лет активно изучает здоровое питание. Благодаря этому в книге совершенно нет никаких ограничений. Блюда позволяют почувствовать новый вкус и уйти от накатанной программы в приемах пищи.

Что нужно дарить маме, сестре, подруге: Анита Луценко и Катерина Андреева знают ответ muntiandmitriy.pixieset.com

Особое внимание авторы уделили различным соусам, как оказалось в домашних условиях приготовить вкусный песто реально. Анита и Катя продемонстрировали это на презентации книги вместе с представителями украинских СМИ в студии «Vlasna кухня». Место было выбрано неспроста. Данный гастролофт – это один из креативных проектов Катерины Андреевой.

Что нужно дарить маме, сестре, подруге: Анита Луценко и Катерина Андреева знают ответ muntiandmitriy.pixieset.com

Как уверяет Анита Луценко, максимальное количество времени, которое понадобится на подготовку одного блюда из книги рецептов – от 3-х до 25 минут. Процесс лёгкий и быстрый. Редакторы изданий под профессиональным руководством Аниты и Катерины успели приготовить не только соус песто, но и гуакамоле, фоккачу и соленые сырники.

Гуакамоле muntiandmitriy.pixieset.com

Авторы также делятся кулинарными секретами и рассказывают о минимальных заготовках.

«Сырники можно поставить в заморозку, достать на следующее утро и наслаждаться тем временем, которое у тебя освободилось. Наши рецепты очень простые и блюда, приготовленные по ним, всегда получаются. Это проверено нами! Мы готовили все сами, что-то добавляли, что-то меняли. На финальной стадии раздали рецепты своим подругам и попросили прислать отзывы. Их мужья говорили нам спасибо»

Анита Луценко muntiandmitriy.pixieset.com

Анита Луценко и Катерина Андреева уверены, что еда это не только вкус и здоровье, но и эмоции. «Сделаем это по-быстрому!» однозначно разрушает устоявшиеся стереотипы о напряге от готовки. Книга станет идеальным подарком для любого случая.

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