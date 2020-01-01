«Сожгите бюстгальтеры!»: Виктория Бекхэм шокировала неожиданным заявлением

Жена известного футболиста Виктория Бекхэм поразила фанатов неожиданным видео.

Виктория Бекхэм шокировала неожиданным заявлением instagram.com/victoriabeckham

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Британская певица Виктория Бекхэм на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где обратилась к представительницам прекрасного пола. На кадрах основательница модной империи запечатлена в белой футболке, с собранными волосами в низкий хвост и с легким макияжем на лице. Знаменитость призвала женщин достигать поставленных целей и помнить о своей уникальности:

«За эти годы на меня повлияло так много невероятных женщин. Мне повезло – у меня самая невероятная команда в Victoria Beckham и Victoria Beckham Beauty. Вы вдохновляете меня каждый день».

Также звезда напомнила, что нижнее белье считается многими предметом порабощения:

«Сожгите бюстгальтеры! Сегодня мы празднуем!»

Поклонники признались, что Виктория Бекхэм является для них примером для подражания:

«Вы удивительная! Достигли успехов в профессии, у вас крепкий брак и прекрасные дети, которыми можно гордиться». «Прекрасная леди! С годами становится только краше». «Ты — источник вдохновения для нас!» «Она действительно вдохновляет женщин своей идеальной фигурой, которую невозможно достичь. Виктория худее дочери».

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