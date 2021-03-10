Искажение фактов: Меган Маркл уличили во лжи в скандальном интервью

В интервью Опре Уинфри герцогиня Сассекская Меган Маркл высказалась достаточно негативно о королевской семье.

Меган Маркл уличили во лжи в скандальном интервью gettyimages.com

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Британские журналисты проанализировали слова Меган Маркл, и выяснили, что она давала неверную информацию о себе и муже.

1.Супруга принца Гарри утверждала, что ее сына Арчи лишили титула принца, на которое он имел полное право.

«Первый цветной член этой семьи остался без титула в отличие от других правнуков... У них не было права лишать его этого», — сказала герцогиня в интервью.

На самом деле, только у детей Кейт Миддлтон есть титулы. Ведь согласно протоколу, иметь титулы могут дети только прямого наследника.

2.Меган Маркл задело то, что ее сына дворец не обеспечил круглосуточной охраной.

Однако к родным внучкам Елизаветы II тоже не приставлена охрана, оплачиваемая из государственной казны.

Меган Маркл уличили во лжи в скандальном интервью gettyimages.com

3. Бывшая актриса призналась, что ее оклеветали в том, что она довела Кейт Миддлтон до слез перед своей свадьбой:

«Нет, нет. Всё было ровно наоборот».

Тем не менее, источники утверждают, что это Кейт была в слезах из-за Меган. Репортер Камилла Томини из The Telegraph рассказала, что свидетелями инцидента стали королевские помощники.

«Кейт тогда только-только родила Луи и была крайне эмоциональная. Когда платье не подошло Шарлотте, она не могла сдержать слез», - сообщили инсайдеры.

4. Меган отметила, что не общается со своей старшей сестрой Самантой около 20 лет.

«С последнего раза, когда мы виделись, прошло уже минимум 18–19 лет», — рассказала Маркл в интервью.

Однако герцогиня ошиблась, ведь в 2008 году она приходила на выпускной сестры Саманты и выглядела очень счастливой рядом с ней.

5. Герцогиня Сассекская запутала всех историей об их свадьбе. По ее словам, пышная церемония Виндзорском замке была спектаклем, а на самом деле они поженились тремя днями раннее, где были только они с принцем и глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский.

Меган Маркл уличили во лжи в скандальном интервью gettyimages.com

Если слова Меган правдивы, то архиепископ Кентерберийский нарушил строгие законы Англиканской церкви. Поскольку на церемонии должны присутствовать как минимум два свидетеля, и женатая пара не может повторно сочетаться браком.

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