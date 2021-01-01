ТОП-10 самых стильных образов именинницы Шэрон Стоун на красных дорожках

10 марта Шэрон Стоун отмечает 63-й день рождения.

В среду, 10 марта, свой день рождения отмечает знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун. Обладательнице «Золотого глобуса» и «Эмми» исполняется 63 года.

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Звездную карьеру именинница начала в качестве модели. На одном из конкурсов красоты в семидесятые годы она получила контракт с модельным агентством Форда и отправилась покорять Париж и Милан.

Спустя несколько лет Стоун переехала в Нью-Йорк, где впервые снялась в кино. В 1980 году она дебютировала в фильме «Воспоминания о звёздной пыли». А уже через два года Шэрон добилась всемирной популярности после съемок в ленте «Основной инстинкт».

В честь дня рождения Шэрон Стоун Ivona собрала 10 самых стильных выходов знаменитой актрисы на ковровые дорожки. Смотрим!

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