Кому стоит отказаться от кофе и чем можно заменить бодрящий напиток?

Что будет, если отказаться от кофе depositphotos.com

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Кофе-брейки, встречи за кофе так прочно вошли в нашу жизнь, что некоторые люди, проснувшись, первым делом делают кофе. О потреблении кофе существуют противоречивые данные: одни исследователи советуют отказаться, другие же, напротив – указывают на полезные свойства напитка. Поэтому Ivona решила пообщаться с диетологом Инной Григоренко и выяснить, кому стоит отказаться от кофе, что будет, если вы все-таки решитесь на такой шаг и чем заменить бодрящий напиток.

Что будет, если отказаться от кофе: комментарий диетолога Инны Григоренко Диетолог Инна Григоренко facebook.com/Dietolog_grygorenko

Хотя на сегодня больше данных о полезных свойствах кофе, при условии среднего потребления (до 3 – 4 порций эспрессо в день), отказ от кофе может хорошо сказаться на состоянии здоровья. Особенно это касается чувствительных к кофеину людей, организм которых медленно его перерабатывает. А также тех, кто имеет привыкания и зависимости. Привыкание проявляется в том, что человеку требуется большее количество кофе для получения того же эффекта. А зависимость приводит к развитию синдрома отмены у человека, который перестает пить кофе совсем. В таком случае может развиться головная боль, раздражительность и усталость, которые могут длиться несколько дней. Отказ от кофе позволит получить свободу от таких симптомов.

В наше время сложно найти человека, который не подвергается воздействию стресса. А это порождает тревогу и беспокойство. Кофеин, содержащийся в кофе, может усиливать такие проявления. Соответственно, отказ от потребления кофе способствует уменьшению этих симптомов.

По данным исследований, возможное влияние кофеина на качество сна, особенно, если его потреблять меньше, чем за 6 часов до него. Итак, если человек уже имеет проблемы с сном, отказ от кофе будет особенно полезной.

Людям, страдающим панические атаки и мигрень, также лучше перестать пить кофе, поскольку он ухудшает симптомы этих заболеваний. Во время беременности и кормления грудью, и тем, кто хочет забеременеть, желательно исключить совсем или уменьшить потребление кофе до эквивалента 2 чашек эспрессо.

Отказ от кофе облегчит симптомы людям, страдающим изжогой, активные заболевания органов пищеварения, подагру, сахарный диабет.

А заменить кофе можно травяными или зеленым чаем, напитком из имбиря и лимона, гибискуса. Подбирайте, что нравится, и наслаждайтесь.

Чем заменить кофе: неочевидные варианты Чем заменить кофе depositphotos.com

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Мы собрали интересные варианты замены кофе. В некоторых из названий содержится слово «кофе», но не переживайте, кофеина в них нет.

Золотой латте – это ароматный напиток со специями. В стакан молока нужно добавить чайную ложку куркумы, щепотку имбиря, корицы и кардамона. Довести полученную смесь до кипения и золотой латте готов.

Желудевый кофе. Отличная альтернатива кофе, ведь он помогает снять отеки и активизировать организм перед тяжелым днем. Готовится легко: ложку желудевого порошка нужно залить кипятком.

Имбирный напиток. Нарезаете мелкими кусочками имбирь, лимон, кладете в заварочный чайник, добавляете пару листочком мяты и заливаете все кипятком. Настоявшись вы получите полезный и бодрящий кофейный напиток.

Кофе на основе косточек груши. Для любителей груш приятные новости – полезными являются не только плоды, но и косточки. Косточки необходимо обжарить на сковородке и измельчить, а после заварить, как кофейный напиток.

Бататовый кофе. А эта альтернатива наиболее близка по вкусу к кофе. Напиток из просушенного и измельченного батата – это то, на что переходят многие люди, отказавшиеся от кофе.

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