Врачи назвали симптомы дефицита фолиевой кислоты
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Медики перечислили характерные для дефицита фолиевой кислоты в организме симптомы, сообщает издание Express.
Специалисты отмечают, что это вещество необходимо для развития новых клеток, в частности и красных кровяных телец.
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По мнению экспертов, объем фолиевой кислоты можно восполнить при помощи здорового и разнообразного рациона питания.
На недостаток фолиевой кислоты могут указывать вялость, обмороки, частая одышка и усталость.
Так, рекомендуется употреблять больше:
- бобовых,
- брокколи,
- шпината,
- брюссельской и цветной капусты,
- спаржи,
- латуке,
- гороха,
- пастернака,
- коричневого риса,
- зеленой фасоли и нута.
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В публикации также сообщается, что человек может столкнуться с учащенным сердцебиением, головными болями, звоном в ушах, изменением вкуса, онемением рук и ног, бледностью кожи и депрессией.
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