Узнайте, как распознать недостаток фолиевой кислоты .

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Медики перечислили характерные для дефицита фолиевой кислоты в организме симптомы, сообщает издание Express.

Специалисты отмечают, что это вещество необходимо для развития новых клеток, в частности и красных кровяных телец.

Врачи назвали симптомы дефицита фолиевой кислоты freepik.com

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По мнению экспертов, объем фолиевой кислоты можно восполнить при помощи здорового и разнообразного рациона питания.

На недостаток фолиевой кислоты могут указывать вялость, обмороки, частая одышка и усталость.

Врачи назвали симптомы дефицита фолиевой кислоты freepik.com

Так, рекомендуется употреблять больше:

бобовых,

брокколи,

шпината,

брюссельской и цветной капусты,

спаржи,

латуке,

гороха,

пастернака,

коричневого риса,

зеленой фасоли и нута.

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В публикации также сообщается, что человек может столкнуться с учащенным сердцебиением, головными болями, звоном в ушах, изменением вкуса, онемением рук и ног, бледностью кожи и депрессией.

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