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Как часто можно есть овсянку – эксперты

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Названы 4 побочных эффекта частого потребления овсянки.
Как часто можно есть овсянку – эксперты
Как часто можно есть овсянку – эксперты
freepik.com

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Эксперты говорят, что овсяная каша - одна из самых полезных завтраков для здоровья и самочувствия человека. Но кроме множества полезных свойств, овсянка может иметь и побочные эффекты.

Врачи назвали четыре возможных эффекта от чрезмерного потребления овсянки:

При приготовлении овсяной каши часто используются различные добавки, которые могут повлиять на уровень сахара в крови: фруктовые сиропы, сахар, шоколадная стружка, варенье и другие сладости. Таким образом, частое потребление такой каши может добавить лишние калории и повлиять на вес.
Несмотря на то, что овсянка надолго сохраняет ощущение сытости, побочным эффектом является сокращение в меню других полезных и богатых витаминами продуктов для завтрака, - поделились специалисты в области диетологии.

Как часто можно есть овсянку – эксперты
Как часто можно есть овсянку – эксперты
freepik.com

Диетологи также отмечают, что частое и чрезмерное потребление овсянки часто приводит к потере мышечной массы и развитию недостатка полезных веществ в организме. А если съесть большую порцию овсянки, то есть риск вздутия живота.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, какие продукты питания могут спровоцировать вздутие живота.

Как часто можно есть овсянку – эксперты
Как часто можно есть овсянку – эксперты
freepik.com

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Эксперты рекомендуют включать овсянку в рацион в умеренных дозах, не чаще 2-3 раз в неделю и небольшими порциями. Завтраки рекомендуется разнообразить овощами, рыбой, фруктами, яйцами и нежирным творогом.

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Теги: овсянка, питание, здоровья, овсяная каша, диетолог, эксперты
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Источник: ivonа bigmir)net

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