Диета по группе крови: что говорят исследования?

Давайте разберемся, насколько эффективна диета по группе крови и что о ней говорит наука.

Некогда популярная идея, что группа крови влияет на способность организма переваривать разные виды пищи, справляться со стрессом и реагировать на физическую активность, впервые пришла в голову американскому натуропату Питеру Д’Адамо (Dr. Peter D’Adamo).

Потому в 1996 году Питер Д’Адамо создал 4 основных диеты для людей с разными группами крови:

Тип O (I группа крови). Считается, что это самая древняя группа, ею обладали все люди, появившиеся на планете в числе первых – 30 тысяч лет назад. Исторически сложилось, что они питались исключительно сырым мясом, т.к. были охотниками. Потому в диете должно быть много белка из мяса, рыбы, птицы. Нужно ограничить количество углеводов, зерновых и бобовых продуктов.

Тип A (II группа крови). Ее носители появились гораздо позже, примерно 20 тыс. лет назад. В отличие от своих предков эти древние люди произошли от оседлых земледельцев, соответственно, в их рационе преобладали плоды и растения. Такие люди хорошо переваривают углеводы и плохо — животные белки и жиры. Можно есть растительную пищу: овощи, фрукты, бобовые, зерновые без глютена. Исключить молочные продукты, мясо, кофе и алкоголь.

Питер Д’Адамо предписывает избегать обработанной еды и простых углеводов, выбирать натуральные продукты и принимать добавки. unsplash.com

Тип B (III группа крови). Она принадлежит кочевникам, которые образовались около 10 тыс. лет тому назад. Их иммунная и пищеварительная система может одинаково воспринимать продукты растительного и животного происхождения. Можно есть овощи и фрукты, молочку, большинство видов мяса, кроме курицы. Исключить пшеницу, кукурузу, бобовые, томаты и некоторые другие продукты.

Тип АВ (IV группа крови). Самая мало изученная группа, поскольку возникла она относительно недавно. Это редкий тип и по сей день, а первое упоминание о носителях этой группы пришло к нам менее 1 тыс. лет назад. Люди с четвертой группой сочетают в себе особенности каждого типа, а потому строгих ограничений или предпочтений в питании у них нет. Можно есть овощи и фрукты, мясо, кроме красного, морепродукты, молочку, бобовые и зерновые. Исключить фасоль, кукурузу, говядину, алкоголь.

В своё время книга Д’Адамо стала настоящим бестселлером, а у диеты до сих пор немало последователей по всему миру.

А что говорят исследования?

Есть много исследований, посвящённых диете по группе крови, но их качество оставляет желать лучшего. В 2013 году учёные проверили 1415 исследований (Blood type diets lack supporting evidence: a systematic review) этого режима питания. Доверия заслуживало только одно. И оно не подтверждало эффективности диеты.

Вегетарианцам с III или I группами крови не стоит отказываться от бобовых unsplash.com

Другое большое исследование (Theory behind popular blood-type diet debunked) с 1455 участниками также не обнаружило пользы теории Д’Адамо.

Эффективность

Питер Д’Адамо предписывает избегать обработанной еды и простых углеводов, выбирать натуральные продукты и принимать добавки. Этого достаточно, чтобы сбросить немного веса и улучшить здоровье, вне зависимости от группы крови. Считается, что его методика эффективна также, как и здоровое питание.

Вред

Если вы собираетесь накачать мышцы и при этом у вас II группа крови, и планируете отказаться от мяса и молока — продуктов, богатых животным белком и необходимых для быстрого наращивания мышечной массы – то эффект будет неудовлетворительным. А вот вегетарианцам с III или I группами крови не стоит отказываться от бобовых — источника растительного белка.

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