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Стоит запастись: 7 продуктов для женского здоровья

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Мы собрали не только полезные, но и вкусные продукты для женского здоровья. Спойлер: в списке есть даже шоколад.
Полезные продукты для женского здоровья
Полезные продукты для женского здоровья
depositphotos.com

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Рано или поздно многие девушки задумываются о женском здоровье, о том, как его поддерживать. Одним из основных правил является правильное сбалансирование питание, говорят все без исключения медики. В то же время есть ряд продуктов, на которые стоит обратить внимание именно женщинам. Какие продукты полезны для женского здоровья – читай в нашем материале.

7 продуктов для женского здоровья

Капуста. Для женщин очень полезна капуста, причем любая: можно выбирать от брокколи и морской до обычной белокочанной. В морской капусте, например, содержится большое количество йода, который является одним из лучших профилактических средств онкозаболеваний. В капусте огромное количество витаминов и микроэлементов — железо, магний, калий и других необходимых для нормального построения клеток.

Ягоды. О пользе ягод знают все. Для женского здоровья особенно полезны клюква, облепиха, черника, смородина и малина. Эти ягоды обладают веществами, похожими по своему воздействию на антибиотики. Также ягоды помогают сохранять нормальное состояние микрофлоры в мочеполовой системе.

Рыба. Жирная рыба очень насыщена омега кислотами, жирорастворимыми витаминами, витаминами D, E. Эти витамины и элементы помогают в усвоении кальция в крови, здоровья кожи, сосудов, сохранения молодости и отменной работе кишечника.

Полезна ли рыба для женского здоровья
Полезна ли рыба для женского здоровья
depositphotos.com

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Яйца. Яйца содержат лецитин – жироподобное вещество, которое участвует в образование женских половых гормонов и усвоении ими витаминов. Кроме того, яйца способствуют выведению из организма токсинов. Их стоит включить в свой рацион. А готовить яйца стоит таким образом, чтобы желток оставался сырым.

Орехи. Полезными для женщин являются все виды орехов, поскольку они насыщают организм всем необходимым, содержат правильные жиры, белки и богаты витаминами.

Зелень. Все травы, которые у нас произрастают: укроп, шпинат, петрушка, сельдерей – очень полезны. Они стимулируют нормальную выработку ферментов, которые богаты фолиевой кислотой, железом и всеми необходимыми микроэлементами. Однако учтите, самая полезная зелень – та, которую вы сорвали с грядки и сразу съели. А вот заморозка, длительное приготовление и хранение забирают большинство полезных свойств.

Черный шоколад. Ну вот мы добрались и до лакомств. Черный шоколад стимулирует выработку серотонина – гормона счастья, а также стимулирует работу кишечника и является хорошим желчегонным продуктом.

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Теги: питание, женское здоровье, продукты, правильное питание
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Источник: ivonа bigmir)net

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