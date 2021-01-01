Бьюти-приемы, которые моментально помогут скрыть следы усталости, подарив заряд бодрости на целый день.

С бодрым утром: бьюти-приемы, которые помогут быстро проснуться и отлично выглядеть pinterest.com

Массаж сухой щеткой

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Перед тем, как принять душ, помассируйте тело специальной сухой щеткой — это не только стимулирует кровообращение (а значит, помогает проснуться), но и подтягивает кожу, отшелушивает ее ороговевшие частички и ускоряет выведение токсинов из организма. Важно не слишком сильно давить на кожу и двигаться в правильном направлении: руки и ноги массировать снизу вверх, а ягодицы и живот — круговыми движениями.

Также если у вас в запасе имеется ещё лишних 15-20 минут, побалуйте себя приятно пахнущим скрабом для тела, которые в тандеме с массажем щеткой однозначно помогут быстро проснуться, почувствовав прилив энергии.

С бодрым утром: бьюти-приемы, которые помогут быстро проснуться и отлично выглядеть pinterest.com

Маски и патчи

Средства для ухода за лицом с витаминами С и Е — ваши лучшие друзья ранним утром. Особенно если это заранее охлажденная тканевая маска или патчи. Холод взбодрит и уберет отечность, если вы к ней склонны, а витамины сделают тон лица более ровным. Обратите внимание и на средства с кофеином — этот компонент часто добавляют в кремы для зоны вокруг глаз и патчи из-за его способности стимулировать микроциркуляцию крови и уменьшать отеки.

С бодрым утром: бьюти-приемы, которые помогут быстро проснуться и отлично выглядеть pinterest.com

Бодрящий гель для душа

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Приобретите отдельный утренний гель для душа, аромат которого поможет получить заряд энергии. Ароматерапевты советуют обратить внимание на ноты цитрусовых, имбиря, мяты и кофе — эти запахи оказывают бодрящее воздействие на мозг.

С бодрым утром: бьюти-приемы, которые помогут быстро проснуться и отлично выглядеть pinterest.com

Роллеры и гуаша

Массаж нефритовыми и кварцевыми роллерами можно делать поверх тканевой маски или с любимым кремом. Для большего тонизирующего эффекта роллер тоже нужно предварительно охлаждать. А если вам нужен более серьезный лимфодренажный эффект, освойте массаж пластиной гуаша — он и от отеков избавит, и овал лица сделает более подтянутым.

С бодрым утром: бьюти-приемы, которые помогут быстро проснуться и отлично выглядеть pinterest.com

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