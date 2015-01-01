7 интересных фактов о Дне Святого Патрика
Святой Патрик не только покровитель Ирландии, но и ее национальный апостолом. Он родился в Римской Британии, был похищен и доставлен в Ирландию в качестве раба в возрасте 16 лет. Позже он сбежал, но вернулся в Ирландию, именно ему приписывают распространение христианства среди жителей этой страны.
Считается, что Патрик объяснил Святую Троицу
В течение столетий после смерти Патрик, мифы окружавшие его жизнь, все крепче укоренилась в ирландской культуре: самая известная легенда о Святом Патрике заключается в том, что именно он объяснил Святую Троицу (Отец, Сын и Святой Дух) с использованием трех листьев местного ирландского клевера, трилистника.
Зеленый цвет не всегда был официальным цветом праздника
Ирландия - зеленый остров с обилием растительности и травянистыми холмами, а еще ее называют «Изумрудный остров». Но цвет, который люди изначально ассоциировали со Святым Патриком, был синим! (Некоторые древние ирландские флаги даже носят этот цвет). Древние кельты, перед тем как идти в битву - красили себя корнем синей вайды.
А вот зеленый цвет был введен в празднование Дня Святого Патрика в 18 веке, когда трилистник стал национальным символом. Из-за популярности трилистника и ландшафта Ирландии этот цвет стал цветом праздника.
Первый парад в честь праздника прошел не в Ирландии
Что интересно, первый парад в честь Дня Святого Патрика прошел не в Ирландии, а в Америке - 17 марта 1601 года в испанской колонии на территории Флориды. Век спустя, тоскующие по дому ирландские солдаты, служившие в английских вооруженных силах, прошли маршем в Нью-Йорке.
Не было никаких змей
Согласно легенде, Святой Патрик изгнал всех змей из Ирландии. Но на самом деле нет доказательств, что змеи вообще существовали в Ирландии, поскольку там для них слишком суровый климат. Некоторые ученые предполагают, что ирландцы – выходцы из Персии, где действительно было много змей и мало воды, что сохранилось в преданиях и мифологии.
Ежегодно в Чикаго красят речку в зеленый цвет
По мере того как ирландские иммигранты расселялись по миру и другие страны и города развивали свои собственные традиции. Одним из них является ежегодное окрашивание реки Чикаго в зеленый цвет. Впервые это произошло в 1962 году, когда городские служащие использовали красители для отслеживания незаконных сбросов сточных вод и поняли, что зеленый краситель может стать уникальным способом отпраздновать праздник. В том году они выпустили в реку почти 45 кг зеленой растительной краски - достаточно, чтобы она оставалась зеленой в течение недели. Сегодня, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде, используется всего 18 кг красителя, а река становится зеленой всего на несколько часов.
Один из главных персонажей праздника - Лепрекон.
Первоначальное ирландское название этих существ - лобаирчин, что означает «маленький человек». Вера в лепреконов, вероятно, происходит от кельтской веры в фей, человечков, которые могут использовать свои магические силы для служения добру или злу. В кельтских сказках лепреконы — сыновья фейри и злого духа, сами по себе они не добрые и не злые, а еще они сапожники фей. Что интересно, среди лепреконов не бывает женщин.
Хотя лепреконы были лишь второстепенными фигурами в кельтском фольклоре, они были известны уловками, которые использовались для защиты собственных легендарных сокровищ. У лепреконов есть свой праздник - 13 мая.
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