Избавляемся от боли в суставах с помощью народных средств
Остеохондроз, артрит, артроз
Остеохондроз - заболевание, вызванное нарушением в суставных хрящах. Может развиваться практически в любом суставе, но чаще всего поражаются межпозвоночные диски. Причины остеохондроза самые разные:
- травмы
- инфекция
- проблемы с сосудами
- нерациональное питание
- наследственность
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Но самый большой враг суставов в наше компьютерно-автомобильное время - это сидячий образ жизни.
Термин артрит используют как собирательное обозначение любых болезней и поражений суставов.
Протекает артрит в острой и хронической формах с поражением одного или нескольких суставов. Среди причин различают инфекции (туберкулез, бруцеллез), обменные нарушения (например, при подагре), травмы.
Остеоартроз или артроз - это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов костей, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. Факторами риска первичного остеоартроза являются: наследственная предрасположенность, избыточная масса тела, пожилой возраст, специфические профессии и даже самое обычное переохлаждение.
Кое-что из бабушкиных рецептов
Для облегчения симптомов остеохондроза, артрита и артроза в Украине издавна использовали различные народные методы.
- От боли в коленях - компресс из капустного листа с медом
Берем капустный лист (лучше слегка надсечь его ножом), нагреваем над плитой и быстро намазываем тонким слоем меда. Такой лист прикладываете к больным суставам. На капустный лист положите кусочек целлофана, закрепите бинтом, а сверху повяжите теплый платок или шарф (привязывать желательно на ночь). Эффект обычно появляется за 2-3 применения.
- От болей в коленях, при остеохондрозе, ревматизме, артрозах и артрите - настойка из сабельника
100 г сухих стеблей измельченного сабельника залить 1л водки и настоять 21 день. Принимать надо по 1 столовой ложке на 50 мл воды 3 раза в день за 30 минут до еды. Эту же настойку надо втирать в больные места или делать из нее примочки. После каждого курса лечения - перерыв 2 недели. Это растение лечит медленно, но надежно.
- От болей в суставах и пояснице - мазь из корней живокоста
Измельченный корень окопника ( он же живокост, костолом) смешать пополам со сливочным маслом. Обильно втирать в больные места ежедневно до исчезновения боли. Заготавливают корни живокоста осенью и весной, разрезают вдоль на части для более быстрой сушки. Корни сушат при температуре не более 40 градусов. Учти: если корень при сушке буреет - он непригоден к использованию.
Современные альтернативы
Обычно, боль настигает нас в те моменты, когда нет времени на подготовку целительных настоек и мазей. Тогда за помощью мы бежим в ближайшую аптеку.
Фарминдустрия производит множество различных обезболивающих мазей, гелей. В более тяжелых случаях применяют инъекции, которые могут неплохо снимать болевые ощущения, но обычно имеют много вредных побочных эффектов, особенно для печени.
Врач также может назначить препараты-хондропротекторы (способствуют поддержке и в некоторых случаях даже восстановлению хрящевой ткани), правда, такие лекарства довольно дорогие и тоже имеют побочные эффекты.
Поэтому многие предпочитают использовать лечебно-профилактические средства на натуральной основе - это намного удобнее, чем самостоятельно изготавливать разные мази и растирания. При этом, натуральные растительные ингредиенты вводятся в продукцию по специальной технологии, которая сохраняет их полезные свойства.
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