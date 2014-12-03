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Избавляемся от боли в суставах с помощью народных средств

Комментариев: 6
От болей в суставах, пояснице и позвоночнике помогут народные рецепты. А какие именно - мы сейчас расскажем.
Чтобы боль не омрачала тебе праздники, воспользуйся народными советами
Чтобы боль не омрачала тебе праздники, воспользуйся народными советами
shutterrstock

Остеохондроз, артрит, артроз

Остеохондроз - заболевание, вызванное нарушением в суставных хрящах. Может развиваться практически в любом суставе, но чаще всего поражаются межпозвоночные диски. Причины остеохондроза самые разные:

  • травмы
  • инфекция
  • проблемы с сосудами
  • нерациональное питание
  • наследственность

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Но самый большой враг суставов в наше компьютерно-автомобильное время - это сидячий образ жизни.

Термин артрит используют как собирательное обозначение любых болезней и поражений суставов.

Протекает артрит в острой и хронической формах с поражением одного или нескольких суставов. Среди причин различают инфекции (туберкулез, бруцеллез), обменные нарушения (например, при подагре), травмы.

Остеоартроз или артроз - это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов костей, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. Факторами риска первичного остеоартроза являются: наследственная предрасположенность, избыточная масса тела, пожилой возраст, специфические профессии и даже самое обычное переохлаждение.

Кое-что из бабушкиных рецептов

Для облегчения симптомов остеохондроза, артрита и артроза в Украине издавна использовали различные народные методы.

  • От боли в коленях - компресс из капустного листа с медом

Берем капустный лист (лучше  слегка надсечь его ножом), нагреваем над плитой и быстро намазываем тонким слоем меда. Такой лист прикладываете к больным суставам. На капустный лист положите кусочек целлофана, закрепите бинтом, а сверху повяжите теплый платок или шарф (привязывать желательно на ночь). Эффект обычно появляется за 2-3 применения.

Для облегчения симптомов остеохондроза, артрита и артроза в Украине издавна использовали различные народные методы
Для облегчения симптомов остеохондроза, артрита и артроза в Украине издавна использовали различные народные методы
pixabay.com

  • От болей в коленях, при остеохондрозе, ревматизме, артрозах и артрите - настойка из сабельника

100 г сухих стеблей измельченного сабельника залить 1л водки и настоять 21 день. Принимать надо по 1 столовой ложке на 50 мл воды 3 раза в день за 30 минут до еды. Эту же настойку надо втирать в больные места или делать из нее примочки. После каждого курса лечения - перерыв 2 недели. Это растение лечит медленно, но надежно.

  • От болей в суставах и пояснице - мазь из корней живокоста

Измельченный корень окопника ( он же живокост, костолом) смешать пополам со сливочным маслом. Обильно втирать в больные места ежедневно до исчезновения боли. Заготавливают корни живокоста осенью и весной, разрезают вдоль на части для более быстрой сушки. Корни сушат при температуре не более 40 градусов. Учти: если корень при сушке буреет - он непригоден к использованию.

Живокост
Живокост
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Современные альтернативы

Обычно, боль настигает нас в те моменты, когда нет времени на подготовку целительных настоек и мазей. Тогда за помощью мы бежим в ближайшую аптеку.

Фарминдустрия производит множество различных обезболивающих мазей, гелей. В более тяжелых случаях применяют инъекции, которые могут неплохо снимать болевые ощущения, но обычно имеют много вредных побочных эффектов, особенно для печени.

Врач также может назначить препараты-хондропротекторы (способствуют поддержке и в некоторых случаях даже восстановлению хрящевой ткани), правда, такие лекарства довольно дорогие и тоже имеют побочные эффекты.

Поэтому многие предпочитают использовать лечебно-профилактические средства на натуральной основе - это  намного удобнее, чем самостоятельно изготавливать разные мази и растирания. При этом, натуральные растительные ингредиенты  вводятся в продукцию по специальной технологии, которая сохраняет их полезные свойства.

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Теги: боль, суставы, лечение
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Источник: ivona

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Комментариев (6)
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Лидия  (аноним)  27.03.2020, 16:12
Оценка:  0
Лидия
От боли в суставах можно использовать мазь Нафтадерм. Это известный препарат, в состав которого входит нафталанская нефть. Можно наносить его под пленку, чтобы лекарство приникало глубже и действовало более эффективно.
Соня  (аноним)  14.12.2017, 13:20
Оценка:  0
Соня
Когда дедуля начал хромать, мы отправили его к врачу. Там ему поставили диагноз остеоартроз. Сказали если сильно болеть будет принимать Нимесан. Что отлично- препарат легко растворим в воде, на случай если кто не умеет глотать таблетки.
Ульяна  (аноним)  12.12.2017, 19:55
Оценка:  0
Ульяна
Как-то в метро отца сильно стукнули по колену. Он решил, что это не страшно и быстро пройдёт. Но пару дней болело сильно, видимо сустав повредился как-то. Пришёл к врачу, он осмотрел, прописал Нимесан и мазать колено. Через пару дней практически всё зажило. Только синяк ещё долго сходил.
Сема  (аноним)  10.12.2017, 16:30
Оценка:  0
Сема
В детстве была травма позвоночника и регулярные боли "на погоду". Ничего не помогало, даже жутко сильный Найз. помог только Нимесан. Сделал себе дома запас на всякий пожарный.
Ника  (аноним)  17.04.2015, 22:33
Оценка:  0
Ника
Хондропротекторы важный пункт в лечении конечно. Но мне например обезболит они не помогают вообще, а НВПВ пить непрерывно - никакого здоровья не хватит. Мази разные пробовала, ничего не помогало. А вот взяла недавно Випросал В - и как рукой боль сняло! А я всерьез приготовилась лежать несколько дней в кровати с адской болью, честно слово! Не понимаю, почему мне раньше никто об этой мази не рассказал, заче я столько денег на бесполезные препараты спустила.
гость  (аноним)  03.12.2014, 00:31
Оценка:  0
гость
Спасибо большое за статью. Правда делала я компрессы с использованием капустного листа, пока делала то у меня еще больше сустав разболелся, потом пошла в аптеку и купила мазь капсикам. Если бы знала, что мазь так быстро поможет ни за что бы не делала различные примочки и компрессы сразу стала бы использовать ее.
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