Названы лучшие виды спорта для похудения
Недавно Ivona делилась советами тренера, как эффективно тренироваться дома во время карантина, а вот это материале расскажем о спорте и похудении.
Немецкое популярное издание FitForFun со ссылкой на экспертов назвали виды спорта, которые позволяют эффективно бороться лишним весом. Специалисты подчеркивают, что для похудения требуются не только физические нагрузки, но и соблюдение правильного питания.
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Итак, в список вошли: езда на велосипеде, велотренажер, плавание, интервальная тренировка с высокой интенсивностью, бег, а также ходьба, кроссфит, Тэ-бо, степ-аэробика и бокс.
Если из этого списка вам не знакомы слова кроссфит и Тай-бо, то пришло время узнать, что же это такое.
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Кроссфит – круговая тренировка, где упражнения постоянно повторяются, как бы замыкаясь в цепочку. Занятия кроссфитом заключается в выполнении определенного комплекса упражнений за минимальное время. Кроссфит имеет принципиальное отличие от обычных круговых тренировок.
Тай-бо — фитнес-программа, основанная на сочетании элементов из боевых искусств, классической аэробики и танцевальных движений. Те, кто занимается Тай-бо могут похвастаться сжиганием калорий, уменьшением объема тела, укрепленными мышцами и совершенными формами.
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